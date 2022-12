Harry Potter: la rappresentazione dei Serpeverde è un problema serio per i fan

I fan di Harry Potter hanno individuato un problema evidente con la rappresentazione della Casa dei Serpeverde nel franchise. Serpeverde è una delle quattro Case della Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts, fondata da Salazar Serpeverde. Le altre tre sono Grifondoro, Tassorosso e Corvonero. Gli studenti vengono collocati in una di queste case durante il loro inserimento dal magico Cappello Parlante e, sebbene apparentemente non abbiano alcun controllo sulla casa in cui vengono collocati, Harry Potter e i Doni della Morte: Parte seconda rivela che il Cappello Parlante prenderà in considerazione i desideri degli studenti.

Un recente post sul Subreddit di Harry Potter ha chiesto ai fan le loro opinioni controverse sul franchise, raccolto una serie di risposte da parte dei fan desiderosi di esprimere il loro malcontento su alcuni aspetti della storia. Un utente ha notato che, nonostante i tentativi del fandom di ritrarre la Casa dei Serpeverde come "ambiziosa e piena di sfaccettature", i media di Harry Potter non l'hanno mai fatto immaginando invece in modo problematico i Serpeverde come personaggi bidimensionali, con una tendenza verso tratti malvagi.

Harry Potter: Warner Bros. Discovery vuole il reboot del franchise [RUMOR]

Come il franchising di Harry Potter potrebbe risolvere il problema con i Serpeverde

Daniel Radcliffe faccia a fiaccia con un irriconoscibile Ralph Fiennes in Harry Potter e i doni della morte - parte 2

Il franchise di Harry Potter ha storicamente dipinto la Casa dei Serpeverde come la dimora di streghe e maghi malvagi, con un certo numero di Mangiamorte e lo stesso Voldemort che facevano parte della casa durante il loro periodo a Hogwarts. I tratti che definiscono la casa includono l'astuzia, l'orgoglio e l'autoconservazione, tutte caratteristiche chiave dei Mangiamorte, il che spiega perché così tanti di loro sono stati storicamente collocati in Serpeverde. Con così tante forze antagoniste che sono ex membri della casa Serpeverde, è difficile separare la Casa dalle connotazioni negative che ha accumulato. Molti membri della famiglia Black, noti per il loro coinvolgimento con la Magia Oscura e i Mangiamorte, furono smistati in Serpeverde, ad eccezione di Sirius, che fu inserito in Grifondoro e, guarda caso, fu uno dei pochi membri eroici del clan Black.

Questo crea una divisione molto chiara in cui Grifondoro è associato al bene mentre Serpeverde è equiparato al male. Altri importanti membri di Grifondoro includono Albus Silente, Harry Potter e Minerva McGonagall, tutti eroi degni di nota del franchise. Questa divisione rafforza solo le argomentazioni che vedono Serpeverde come la casa malvagia, ma il danno fatto non è irreversibile. Harry Potter e i doni della morte - parte 2 rivela che Severus Piton è sempre stato un agente dell'Ordine della Fenice infiltrato nei Mangiamorte, il che significa che è forse il personaggio più eroico dell'intero franchise nonostante sia stato inserito in Serpeverde come studente. Inoltre, Harry dice a suo figlio Albus Severus Potter che Serpeverde guadagnerebbe un nuovo brillante mago se dovesse essere messo lì dal Cappello Parlante, e Harry Potter e la Maledizione dell'erede conferma davvero che è così, come sottolinea ScreenRant alla fine della sua analisi.