Ralph Fiennes spiega perché aveva inizialmente rifiutato il ruolo di Voldemort: "Avevo un po' di snobismo"

Ralph Fiennes è stato premiato durante la quarantesima edizione del Santa Barbara International Film Festival e, durante una conversazione con il regista Edward Berger, ha ricordato perché aveva inizialmente rifiutato il ruolo di Voldemort.

L'attore ha poi accettato di recitare nei film di Harry Potter, portando in vita il villain in modo convincente e terrificante.

L'iniziale rifiuto del ruolo di Voldemort

Ricordando la sua prima reazione all'offerta di essere coinvolto nella saga tratta dai romanzi di J.K. Rowling, Ralph Fiennes ha ammesso: "Ero semplicemente ignorante. Non avevo visto i film per poterli disprezzarli, semplicemente non li avevo visti. E non avevo letto i romanzi".

Fiennes nel ruolo del villain

L'interprete di Voldemort ha quindi aggiunto: "Ero consapevole del loro grande successo. Penso che fossi probabilmente colpevole per quanto riguarda una specie di snobismo totalmente fuori luogo legato alle streghe, ai goblin e cose di quel tipo".

A convincere Fiennes che stava per compiere un pessimo errore è stata sua sorella. La star del cinema, recentemente protagonista sul grande schermo con Conclave, ha ricordato: "Mi ha detto: 'Voldemort, ti hanno chiesto di interpretare Voldemort... Devi farlo! Ralph, non ti rendi conto, non capisci. Questo è importante, è il grande antagonista, è tutto!'. E allora ho risposto: 'Okay, lo farò'".

Il coinvolgimento di Fiennes nella saga

Ralph è apparso nel ruolo di Voldemort, leader dei Mangiamorte, a partire dal quarto film della saga, Harry Potter e il calice di fuoco, per poi essere coinvolto in L'Ordine della Fenice, in I doni della morte 1 e 2_. Recentemente l'attore ha commentato le ipotesi riguardanti l'attore che erediterà la parte del villain nella nuova serie tv tratta dai libri sostenendo che Cillian Murphy, premio Oscar per Oppenheimer, sarebbe una scelta perfetta.