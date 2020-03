Harry Potter: un prequel su Voldemort in arrivo sul grande schermo?

Secondo alcuni rumor un film sulla storia delle origini di Voldemort andrà ad arricchire la saga di Harry Potter; il film sarebbe già in fase di preparazione presso Warner Bros, come anticipa We Got This Covered.

Daniel Radcliffe faccia a fiaccia con un irriconoscibile Ralph Fiennes in Harry Potter e i doni della morte - parte 2

A quanto pare Warner Bros. sarebbe impegnata nello sviluppo di una storia delle origini incentrata sul popolare Lord Voldemort, oscuro villain della saga di Harry Potter interpretato da Ralph Fiennes. La prima scelta nel ruolo del giovane Voldemort sarebbe la star di Stranger Things Noah Schnapp, ma la notizia al momento non trova riscontri ufficiali.

Harry Potter, il nuovo film di cosa potrebbe parlare?

Dopo che la saga di Harry Potter si è conclusa con otto film interpretati dalla stra Harry Potter, l'autrice inglese J.K. Rowling, creatrice del popolare maghetto, è tornata a far visita al magico universo da lei creato con la serie prequel Animali fantastici e dove trovarli, che dovrebbe essere composta in tutto da cinque capitoli. Lo spinoff su Voldemort, se confermato, potrebbe dar vita a un altro filone ampliando ulteriormente il franchise miliardario.