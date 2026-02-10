Harry Potter, il nuovo Draco Malfoy anticipa: "Vedrete molto di più di quello mostrato nei film"

La serie televisiva di Harry Potter approfondirà diversi aspetti che la saga cinematografica non ha toccato e i fan dei libri potranno vedere sullo schermo diverse situazioni che non hanno trovato spazio nei film.

A parlare di questo aspetto della nuova produzione, è stato Lox Pratt, il nuovo giovanissimo interprete di Draco Malfoy. In particolare, l'attore ha spiegato che lo show racconterà la storia anche dal punto di vista di altri personaggi e non solo Harry.

I nuovi dettagli sulla serie Harry Potter

Intervistato da 1883 Magazine, Lox Pratt ha spiegato: "I produttori esecutivi Francesca Gardiner e Mark Mylod ne hanno parlato apertamente nelle loro interviste: c'è semplicemente molto di più che si può vedere" ha anticipato Pratt "Si vedono tutti gli insegnanti nelle loro stanzette. Si vede Draco a casa".

Tom Felton in una scena di Harry Potter

L'attore della serie non vuole spingersi oltre ma sottolinea proprio questo aspetto: "Non voglio svelare troppo, ma ci sono alcune scene brillanti ambientate a casa che iniziano a dare un'idea di chi sia davvero".

La nuova famiglia Malfoy in Harry Potter

Lox Pratt sostiene che nei film Draco Malfoy è un personaggio un po' troppo bidimensionale: "È il cattivo sghignazzante. Credo ci sia molto di più: bisogna capire il perché". Nello show, Johnny Flynn sarà il nuovo Lucius Malfoy.

Lox Pratt lo ha elogiato: "È davvero un uomo straordinario. Credo che funzioniamo piuttosto bene come duo sullo schermo, o almeno mi piace pensarlo. È una persona adorabile e ha una grande aura".

Flynn ha ricevuto elogi simili da Jason Isaacs, che interpretava Lucius nei film originali: "Un attore fantastico, un uomo adorabile e, cosa irritante, anche un musicista piuttosto brillante. Non avrei potuto passare il testimone con il bastone sormontato dal serpente a nessuno di migliore". Nel cast della serie, Dominic McLaughlin è Harry Potter, Arabella Stanton è Hermione Granger e Alastair Stout è Ron Weasley, con John Lithgow nei panni di Albus Silente.