"Sto con la comunità trans": attrice di Harry Potter spiega perché lavora al franchise nonostante J.K. Rowling

Michelle Gomez si è rivolta direttamente ai propri fan su Instagram per annunciare la sua partecipazione alla serie di audiolibri di Harry Potter: The Full-Cast Audio Editions.
I nuovi audiolibri avranno un cast stellare e Gomez interpreterà la professoressa Minerva McGranitt. Tuttavia, l'attrice e il resto del cast sono stati criticati per aver accettato di lavorare con J.K. Rowling, dopo le frasi transfobiche degli anni scorsi e le dure polemiche.
Michelle Gomez spiega perché ha accettato di lavorare all'audiolibro di Harry Potter
"Ai miei fan LGBTQ+, e in particolare alla comunità trans: voglio parlare direttamente delle preoccupazioni che sono state sollevate riguardo al mio coinvolgimento in questo progetto. Vi ascolto e capisco perché questo sia doloroso per molti. Voglio essere chiara: io sto con le persone trans e sostengo i diritti delle persone trans, pienamente e senza esitazione" ha spiegato la star di Le terrificanti avventure di Sabrina.
"Quando ho accettato questo ruolo, l'ho fatto come qualcuno che ha sempre amato queste storie e ciò che hanno significato per tanti, soprattutto per coloro che hanno trovato conforto e identità in quel mondo. Ora capisco più chiaramente quanto questa associazione possa sembrare profondamente complicata e dolorosa, e prendo la cosa seriamente. Essere un alleato significa ascoltare anche quando è scomodo e assumersi le proprie responsabilità quando necessario. Mi impegno a fare entrambe le cose".
Le star dell'audiolibro di Harry Potter
Michelle Gomez avrebbe fatto una donazione a Callen-Lorde, associazione newyorchese che fornisce assistenza sanitaria alla comunità LGBTQ+ in tutto il mondo. I critici sostengono però che qualsiasi sostegno al franchise di Harry Potter arricchisce ulteriormente J.K. Rowling, la quale usa spesso la sua ingente fortuna contro i sostenitori dei diritti LGBTQ+.
Gli altri attori coinvolti nel cast sono Hugh Laurie nel ruolo di Silente, Riz Ahmed nel ruolo di Piton e Matthew Macfadyen nei panni di Voldemort. Anche gli interpreti della prossima serie tv di Harry Potter hanno ricevuto parecchie critiche dai fan.