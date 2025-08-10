"Sto con la comunità trans": attrice di Harry Potter spiega perché lavora al franchise nonostante J.K. Rowling

Michelle Gomez si è rivolta direttamente ai propri fan su Instagram per annunciare la sua partecipazione alla serie di audiolibri di Harry Potter: The Full-Cast Audio Editions.

I nuovi audiolibri avranno un cast stellare e Gomez interpreterà la professoressa Minerva McGranitt. Tuttavia, l'attrice e il resto del cast sono stati criticati per aver accettato di lavorare con J.K. Rowling, dopo le frasi transfobiche degli anni scorsi e le dure polemiche.

Michelle Gomez spiega perché ha accettato di lavorare all'audiolibro di Harry Potter

"Ai miei fan LGBTQ+, e in particolare alla comunità trans: voglio parlare direttamente delle preoccupazioni che sono state sollevate riguardo al mio coinvolgimento in questo progetto. Vi ascolto e capisco perché questo sia doloroso per molti. Voglio essere chiara: io sto con le persone trans e sostengo i diritti delle persone trans, pienamente e senza esitazione" ha spiegato la star di Le terrificanti avventure di Sabrina.

Michelle Gomez in una scena di Doctor Who

"Quando ho accettato questo ruolo, l'ho fatto come qualcuno che ha sempre amato queste storie e ciò che hanno significato per tanti, soprattutto per coloro che hanno trovato conforto e identità in quel mondo. Ora capisco più chiaramente quanto questa associazione possa sembrare profondamente complicata e dolorosa, e prendo la cosa seriamente. Essere un alleato significa ascoltare anche quando è scomodo e assumersi le proprie responsabilità quando necessario. Mi impegno a fare entrambe le cose".

Le star dell'audiolibro di Harry Potter

Michelle Gomez avrebbe fatto una donazione a Callen-Lorde, associazione newyorchese che fornisce assistenza sanitaria alla comunità LGBTQ+ in tutto il mondo. I critici sostengono però che qualsiasi sostegno al franchise di Harry Potter arricchisce ulteriormente J.K. Rowling, la quale usa spesso la sua ingente fortuna contro i sostenitori dei diritti LGBTQ+.

Gli altri attori coinvolti nel cast sono Hugh Laurie nel ruolo di Silente, Riz Ahmed nel ruolo di Piton e Matthew Macfadyen nei panni di Voldemort. Anche gli interpreti della prossima serie tv di Harry Potter hanno ricevuto parecchie critiche dai fan.