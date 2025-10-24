Harry Potter, la nuova Hermione Granger vuole conquistare i fan: “Abbiamo appena iniziato ed è magnifico"

Per la prima volta da quando è stato annunciato il suo arrivo nel cast nei panni del personaggio co-protagonista della saga, Arabella Stanton ha concesso un'intervista ai giornalisti per parlare della sua nuova avventura

Come noto, le riprese della nuova serie su Harry Potter sono attualmente in corso, ma per la prima volta da quando è stato annunciato il cast dei giovani tre protagonisti uno di loro ha concesso un'intervista alla stampa. Stiamo parlando di Arabella Stanton, la nuova interprete di Hermione Granger.

In un'intervista rilasciata all'Associated Press, all'attrice, che interpreterà Granger non solo nella serie HBO ma anche nella versione Audible, è stato chiesto del suo personaggio nel prossimo adattamento live-action.

"Non posso dire molto, perché mi hanno lanciato un incantesimo che mi blocca la lingua", ha risposto abilmente, "ma ho appena iniziato le riprese e per ora è fantastico". La giovanissima attrice sarà co-protagonista della serie insieme a Dominic McLaughlin e Alastair Stout, rispettivamente Harry Potter e Ron Weasley.

Harry Potter della HBO: da sinistra, Arabella Stanton, Dominic McLaughlin e Alastair Stout

Arabella Stanton e l'amore per i libri di Harry Potter

L'11enne Stanton ha poi approfondito la sua passione per Harry Potter dicendo: "Penso di aver iniziato a leggere il primo libro a otto anni. Li ho letti tutti uno dopo l'altro ed è stato fantastico. Adoro Harry Potter. Lo adoro".

"Non vedo l'ora di sentire tutti gli incantesimi perché penso che Hermione ne pronunci molti e non vedo l'ora di sentire il suono delle persone che li recitano, adoro gli incantesimi", ha continuato. "Adoro i libri. Adoro scrivere, adoro leggere, adoro fare tutte queste cose. Cioè, mi piace la scuola, ma non la amo. E penso che i libri siano il principale legame tra Hermione e me".

A Stanton, che interpreterà Hermione nelle edizioni audio di La pietra filosofale, La camera dei segreti e Il prigioniero di Azkaban, è stato chiesto quale fosse il suo oggetto magico preferito: "Uno dei principali oggetti di scena utilizzati da Hermione è la GiraTempo. Adoro tutti gli oggetti magici come il Mantello dell'Invisibilità, la GiraTempo perché sono oggetti che non potresti usare nella vita reale, ma nel mondo magico ti trasportano in un mondo completamente diverso".

Jason Isaacs in una scena di Harry Potter e la camera dei segreti

Nella prima stagione apparirà subito un celebre villain

A quanto pare la prima stagione di Harry Potter non si limiterà ad adattare gli eventi narrati ne La pietra filosofale, ma anticiperà anche i successivi. A svelarlo è il nuovo interprete di Lucius Malfoy, Johnny Flynn, il quale ha confermato di aver girato una scena della prima stagione.

Nel canone di Rowling il padre di Draco Maloy non compare fino al secondo romanzo, Harry Potter e la camera dei segreti. Perché la sua presenza è stata anticipata? "È una bella esperienza, ho girato solo qualche scena e sono semplicemente entusiasta da fan delle storie, dei libri in realtà. Ricordo ancora di averli letti da adolescente, e hanno significato così tanto per me e per i miei figli, quindi è davvero bello farne parte".