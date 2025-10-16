Harry Potter: la serie mostrerà subito un flashback cruciale di Voldemort? Cosa suggeriscono le nuove foto

Il villaggio di Godric's Hollow, dove risiedevano i genitori di Harry Potter, ricostruito sul set di Lustleigh, In Inghilterra, dove sono in corso le riprese della serie reboot di HBO. Le immagini rubate dal set e diffuse sui social media svelano un'ambientazione specifica collegata a uno degli eventi più tragici della saga, quando Voldemort uccide Lily e James Potter nella notte di Halloween del 1981.

I costumi di Halloween indossati dalle comparse confermerebbero le riprese della scena ambientata la fatidica sera in cui Lord Voldemort assassinò i genitori di Harry e tentò di uccidere il Maghetto. Così facendo, il villain causò la propria apparente distruzione e lasciò una cicatrice a forma di saetta sulla testa di Harry (che in seguito si rivelò essere un Horcrux).

A colpire il fatto che la scena in questione viene svelata in dettaglio solo nell'ultimo romanzo di J.K. Rowling, Harry Potter e i Doni della Morte, mentre sappiamo che la prima stagione adatterà il primo romanzo, Harry Potter e la pietra filosofale.

Voldemort comparirà fin dalla prima stagione?

Gli indizi contenuti nelle foto dal set lascerebbero intendere che la scena della morte dei genitori di Harry Potter verrà mostrata per intero nella prima stagione, anticipando dunque l'apparizione di Voldemort. Nei romanzi il mago malvagio non appare per intero fino al quarto libro, Harry Potter e il Calice di Fuoco, ma il suo volto compare sulla nuca del Professor Quirrell, il che significa che l'attore che lo interpreterà verrà sicuramente scelto a breve.

Dato che al momento della lavorazione dei film la saga di Rowling non era stata ancora completata, il volto di Ralph Fiennes, l'interprete ufficiale di Voldemort, non fu usato per la scena della nuca di Quirrell né per la versione giovane di Tom Riddle, che è l'identità di Voldemort prima di diventare un Signore Oscuro, incontrata nel secondo film, Harry Potter e la camera dei segreti, dove a interpretare il personaggio era Christian Coulson.

Chi sarà il nuovo Voldemort? E soprattutto, sarà ancora un uomo o, come ha anticipato un rumor, si profila uno scioccante cambio di sesso che vedrà l'arrivo di una Lady Voldemort? Per scoprirlo non ci resta che attendere e seguire le novità sull'attesa produzione che arriverà sul piccolo schermo nel 2027.