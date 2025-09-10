Harry Potter: Keira Knightley sarà Dolores Umbridge negli audiolibri, nel cast anche Kit Harington

Il progetto Audible dedicato alla saga di Harry Potter si è arricchito con nuove star, che comprendono anche Keira Knightley e le star della serie Il Trono di Spade Kit Harington e Iwan Rheon.

I sette romanzi verranno adattati in una nuova versione caratterizzata dall'audio immersivo, sound in Dolby Atmos, straordinarie colonne sonore, musiche originali ed effetti sonori realistici.

Le nuove star degli audiolibri di Harry Potter

Nella realizzazione di Harry Potter: The Full Cast Audio Editions saranno coinvolti oltre 200 attori.

Tra i nuovi arrivi ci sono Kit Harington nella parte del Professor Lockhart, Keira Knightley che darà voce a Dolores Umbridge, Iwan Rheon che interpreterà Lupin, Ruth Wilson che sarà la malvagia Bellatrix Lestrange, Ambika Mod nei panni di Nymphadora Tonks, Leo Woodall nel ruolo di Bill Weasley. La lista di star prosegue poi con Simon Pegg che interpreta Arthur Weasley, James McAvoy nel ruolo di Alastor Moody, Gemma Whelan che dà voce alla Professoressa Sprout, e Matt Berry nei panni di Sir Cadogan.

My Son: James McAvoy in una scena del film

Il primo degli audiolibri sarà disponibile sulla piattaforma Audible dal 4 novembre, mentre i capitoli successivi della saga saranno distribuiti a cadenza mensile.

Il casting, di cui erano stati svelati i primi nomi ad agosto, si è concluso all'inizio del 2025 e la produzione è quasi completata, con oltre 2.000 ore di registrazione realizzate per creare una nuova edizione integrale e completa dell'opera.

A interpretare Harry Potter, Ron Weasley e Hermione Granger nei primi tre audiolibri saranno Frankie Treadaway, Max Lester e Arabella Stanton, mentre nei successivi capitoli della storia saranno Jaxon Knopf, Rhys Mulligan e Nina Barker-Francis a ereditare gli iconici ruoli.

Quando debutteranno i capitoli della saga

Dopo l'uscita di Harry Potter e la Pietra Filosofale, i successivi appuntamenti per i fan saranno i seguenti:

Harry Potter e la Camera dei Segreti - 16 dicembre 2025

Harry Potter e il Prigioniero di Azkaban - 13 gennaio 2026

Harry Potter e il Calice di Fuoco - 10 febbraio 2026

Harry Potter e l'Ordine della Fenice - 10 marzo 2026

Harry Potter e il Principe Mezzosangue - 14 aprile 2026

Harry Potter e i Doni della Morte - 12 maggio 2026

Queste produzioni affiancheranno quelle in lingua inglese a voce singola di Jim Dale e Stephen Fry, che hanno conquistato il pubblico fin dal loro debutto nel 1999. Dal loro lancio su Audible nel 2015, hanno raggiunto un successo senza precedenti con 1,8 miliardi di ore di ascolto globali, e rimarranno disponibili per gli ascoltatori.