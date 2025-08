Harry Potter: Hugh Laurie e Matthew Macfadyen nel cast stellare dei nuovi audiolibri

Pottermore Publishing e Audible, società Amazon leader nella produzione e distribuzione di intrattenimento audio di qualità, hanno annunciato il cast di Harry Potter: The Full-Cast Audio Editions.

Tra le star del nuovo progetto tratto dalla saga magica creata da J.K. Rowling ci sono così attori molto apprezzati e amati come Hugh Laurie e Matthew Macfadyen.

Quando debutterà la nuova edizione audio di Harry Potter

La serie audio proporrà un'esperienza d'ascolto nuova grazie all'audio immersivo con sound design di alta qualità in Dolby Atmos, delle straordinarie colonne sonore, delle interpretazioni coinvolgenti, musica originale e registrazione di suoni reali per permettere ai fan di immergersi totalmente nelle avventure di Harry e dei suoi amici.

Il 4 novembre debutterà Harry Potter e la Pietra Filosofale, a cui faranno seguito gli altri capitoli della serie in lingua inglese, che saranno resi disponibili con cadenza mensile per un pubblico globale. Il casting si è concluso all'inizio del 2025 e la produzione è quasi completata, con oltre 2.000 ore di registrazione realizzate per creare una nuova edizione integrale e completa dell'opera.

Il cast del progetto

Harry Potter: The Full-Cast Audio Editions può contare sul coinvolgimento di oltre 200 attori. Hugh Laurie, conosciuto dal pubblico televisivo come Dr. House, sarà Albus Silente; la star di Succession Matthew MacFadyen interpreterà Lord Voldemort, il premio Oscar Riz Ahmed ha dato voce al Professor Piton; Michelle Gomez ha il ruolo della Professoressa McGranitt; e Cush Jumbo è la voce narrante.

Laurie ha dichiarato in un comunicato ufficiale: "È un onore essere stato scelto per dare voce ad Albus Silente, e sono entusiasta di poterlo interpretare in questo incredibile adattamento realizzato da Pottermore e Audible. Sono anche pienamente consapevole del grande lavoro fatto sul personaggio dai miei predecessori: Richard Harris, Michael Gambon, Jude Law e le iconiche narrazioni di Jim Dale e del mio collega Sir Stephen Fry, e all'orizzonte si intravede anche il grande John Lithgow. Insomma, sono in grande compagnia, ed è un privilegio farne parte".

A interpretare Harry Potter, Ron Weasley e Hermione Granger nei primi tre audiolibri saranno Frankie Treadaway, Max Lester e Arabella Stanton, mentre nei successivi capitoli della storia saranno Jaxon Knopf, Rhys Mulligan e Nina Barker-Francis a ereditare gli iconici ruoli.

Quando debutteranno i capitoli della saga

Dopo l'uscita di Harry Potter e la Pietra Filosofale, che arriverà su Audible il 4 novembre 2025, i successivi appuntamenti per i fan saranno i seguenti:

Harry Potter e la Camera dei Segreti - 16 dicembre 2025

Harry Potter e il Prigioniero di Azkaban - 13 gennaio 2026

Harry Potter e il Calice di Fuoco - 10 febbraio 2026

Harry Potter e l'Ordine della Fenice - 10 marzo 2026

Harry Potter e il Principe Mezzosangue - 14 aprile 2026

Harry Potter e i Doni della Morte - 12 maggio 2026

Queste produzioni affiancheranno quelle in lingua inglese a voce singola di Jim Dale e Stephen Fry, che hanno conquistato il pubblico fin dal loro debutto nel 1999. Dal loro lancio su Audible nel 2015, hanno raggiunto un successo senza precedenti con 1,8 miliardi di ore di ascolto globali, e rimarranno disponibili per gli ascoltatori.