Harry Potter, John Lithgow e le critiche a J.K. Rowling: "Nei libri non ci sono idee transfobiche"

L'interprete del professor Silente nella nuova serie HBO ha spiegato il motivo per cui ha deciso di essere coinvolto nel progetto nonostante le dure accuse rivolte alla scrittrice.

John Lithgow avrà il ruolo del professor Silente nella nuova serie tratta dai romanzi di Harry Potter e, in una nuova intervista, ha spiegato perché ha deciso di rimanere coinvolto nel progetto nonostante le critiche rivolte a J.K. Rowling.

La scrittrice, da tempo, è sommersa dai commenti negativi a causa delle sue dichiarazioni riguardanti le persone transessuali e l'attore britannico ha confermato di essere a conoscenza della situazione.

La scelta di recitare nella serie di Harry Potter

Mentre si trovava al Rotterdam Film Festival, John Lithgow ha parlato dell'autrice di Harry Potter dichiarando: "Affronto l'argomento in modo estremamente serio. Lei ha creato questo fantastico canone per i giovani ed è entrato a far parte della coscienza della società".

L'interprete di Silente ha aggiunto: "Si tratta di bene contro male, gentilezza contro crudeltà. Considero il suo punto di vista ironico e inspiegabile".

Lithgow, che è stato fotografato a ottobre sul set, ha inoltre rivelato di non conoscere personalmente J.K. Rowling: "Non l'ho mai incontrata, non è realmente coinvolta in questa produzione. Ma le persone che lo sono sono eccezionali".

John ha quindi spiegato il suo punto di vista: "Mi sconvolge quando le persone sono contro di me pensando che non debba averci nulla a che fare. Ma nel canone di Harry Potter non si vede alcuna traccia di una sensibilità transfobica. Parla di gentilezza e accettazione. E Silente è un ruolo meraviglioso".

I dubbi dell'attore

L'interprete del preside di Hogwarts non ha esitato ad ammettere: "Si è trattato di una scelta difficile. Mi ha messo a disagio e non sono stato felice del fatto che le persone insistessero perché rinunciassi al lavoro. Ho scelto di non farlo".

Lithgow ha poi parlato della sua esperienza sul set raccontando: "Sono la persona più anziana coinvolta, ho appena compiuto 80 anni. E tuttavia ho firmato un contratto: interpreterò Silente per i prossimi otto anni! Devo assolutamente continuare a farlo. Ho pensato: 'Wow! Questo vuol dire che vivrò fino a 88 anni'".

Durante l'evento di cui era protagonista, tuttavia, le sue parole hanno scatenato delle reazioni negative e un membro del pubblico ha protestato dopo le sue dichiarazioni, decidendo di uscire dalla stanza, dando vita a un'accesa discussione. Lithgow ha semplicemente commentato dichiarando: "Sono perfettamente pronto allo scontro di opinioni, lo capisco".