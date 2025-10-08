Harry Potter, ecco Albus Silente: prima foto di John Lithgow sul set della serie HBO

Le riprese della serie HBO basata sui romanzi di Harry Potter sono ancora in corso in Cornovaglia, Inghilterra, e poche ore fa sono state condivise diverse foto di John Lithgow nei panni del nuovo Albus Silente.

Vestito con una tunica blu scuro, con tanto di barba lunga e occhiali a mezzaluna, questa versione di Silente è esattamente come la maggior parte dei lettori l'avrà immaginato leggendo i romanzi di J.K. Rowling. La domanda principale riguarda quindi il cosa stia facendo su quella spiaggia.

In Harry Potter e la pietra filosofale non ci sono scene con Silente su una spiaggia. Tuttavia, Lithgow è stato avvistato mentre leggeva dei foglietti con scritte in latino, o forse incantesimi, il che suggerisce che questo sarà un momento chiave nella serie HBO.

Qual è la missione del nuovo Albus Silente?

Non è da escludere che si tratti di scene girate per le stagioni future, anche se questa potrebbe essere un'ipotesi molto azzardata. Le attuali speculazioni dei fan indicano che Silente potrebbe aiutare Hagrid a raggiungere il giovane Harry al cottage sulla montagna, il luogo remoto in cui i Dursley sono fuggiti nel tentativo di impedire l'arrivo delle lettere da Hogwarts.

"Il concetto generale di questo reboot di Harry Potter è che un'intera stagione è dedicata a un singolo romanzo", aveva dichiarato Lithgow in precedenza parlando della serie. "Sapete, Silente è una specie di arma nucleare. Appare solo molto, molto occasionalmente. Non credo che sarà un lavoro così difficile, andremo avanti e indietro".

In seguito avrebbe dichiarato che il ruolo che gli era stato offerto "è stato una sorpresa totale", spiegando: "Ho ricevuto la telefonata al Sundance Film Festival, e non è stata una decisione facile perché temo che definirà l'ultimo capitolo della mia vita. Ma sono molto emozionato. Alcune persone meravigliose stanno rivolgendo la loro attenzione a Harry Potter".

Richard Harris in una scena di Harry Potter e la pietra filosofale

La serie su Harry Potter colmerà un buco di trama presente nel primo romanzo?

Tra le foto diffuse dal set ve ne sono alcune che mostrano Vernon Dursley intento a comprare un fucile prima di portare Petunia, Dudley e Harry alla catapecchia sullo scoglio.

Il modo in cui Vernon ha ottenuto il fucile è sempre stato un buco nella trama sia nel romanzo che nel film. Nel libro di J.K. Rowling si accenna brevemente al fatto che l'abbia comprata in un negozio, aggirando i vincoli presenti Regno Unito. A giudicare dalle foto leaked, sembra che Vernon ottenga l'arma dalla stessa persona del posto che gli affitta il cottage isolato, e sappiamo che Hagrid alla fine si sbarazza in fretta del fucile babbano.