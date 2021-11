Harry Potter: J.K. Rowling non sarà coinvolta nella reunion per i venti anni del debutto della saga

J.K. Rowling non apparirà nello speciale Harry Potter 20th Anniversary: Return To Hogwarts, l'attesa reunion realizzata da HBO Max per celebrare i venti anni di uscita del primo film della saga nelle sale.

L'annuncio compiuto ieri dalla piattaforma di streaming non comprendeva il nome della scrittrice che, secondo le fonti di TMZ, non sarà coinvolta a causa dei suoi controversi tweet sulle persone transgender.

Alla reunion del cast parteciperanno quindi i protagonisti Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint, il regista Chris Columbus e altri interpreti della saga cinematografica.

J.K. Rowling sarà presente grazie ad alcuni contenuti relativi alla realizzazione di Harry Potter e la pietra filosofale, ma non realizzerà una nuova intervista e non interagirà con le star.

Tra le star coinvolte nel progetto ci sono Helena Bonham Carter, Robbie Coltrane, Ralph Fiennes, Jason Isaacs, Gary Oldman, Imelda Staunton, Tom Felton, James Phelps, Oliver Phelps, Mark Williams, Bonnie Wright, Alfred Enoch, Matthew Lewis, Evanna Lynch e Ian Hart.

Lo speciale debutterà a mezzanotte del 1 gennaio su HBO Max e verrà poi distribuito in primavera su TBS e Cartoon Network, prima di Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore. Per ora non sono stati distribuiti i dettagli riguardanti la distribuzione a livello mondiale.