Harry Potter, Gary Oldman viene smistato in una casa di Hogwarts per la prima volta

Sono passati più di 20 anni da quando Gary Oldman ha interpretato per la prima volta il mago Sirius Black in Harry Potter e il prigioniero di Azkaban del 2004, e solo adesso per la prima volta Oldman è stato smistato in una casa di Hogwarts.

Gary Oldman, celebre volto di Sirius Black nella saga di Harry Potter, è stato finalmente smistato in una Casa di Hogwarts... e non è quella che pensate. Tra ironia britannica e confusione lessicale, il momento è diventato virale grazie all'inconfondibile humour del leggendario interprete.

Gary Oldman scopre a quale casa di Hogwarts appartiene

Chi l'avrebbe mai detto? Gary Oldman, l'intenso e tormentato Sirius Black della saga cinematografica di Harry Potter, ha scoperto solo ora - a più di vent'anni dalla sua prima apparizione nella saga magica - in quale Casa di Hogwarts sarebbe stato smistato. Non è stato il Cappello Parlante a dirglielo, bensì Josh Horowitz, durante una nuova intervista per il podcast Happy Sad Confused. E la sorpresa non è stata da poco: niente Grifondoro, niente Serpeverde o Corvonero. Gary Oldman è un... Tassorosso. E la reazione non si è fatta attendere.

Gary Oldman in Harry Potter

"Sono un Tassorosso!", ha dichiarato in piedi, ridendo e rivolgendosi al pubblico, "Sono nei dannati film e non riesco nemmeno a pronunciarlo. Sono un Huffenpuff? Un Hufflepuff. Non avevo idea di essere un Hufflepuff. Avete mai huffato il vostro puff?". Con la consueta ironia tutta british, l'attore ha commentato l'inaspettato verdetto con il giusto mix di sarcasmo e stupore. In effetti, l'immagine mentale di Sirius Black che afferra una sciarpa giallonera ha qualcosa di irresistibilmente spiazzante, ma anche affascinante: perché no, dopotutto? Le qualità attribuite a Tassorosso - lealtà, pazienza, dedizione, senso di giustizia - sono forse meno appariscenti delle gesta eroiche dei Grifondoro, ma non per questo meno nobili. E forse, nel cuore dell'attore, più vere di quanto si pensasse.

Oldman, che ha interpretato Sirius in quattro film della saga dal 2004 al 2011, ha rivelato di aver capito davvero il personaggio solo leggendo i libri man mano che uscivano: "È dipinto inizialmente come un cattivo, poi arriva il colpo di scena e ti dici: 'Ah, è stato incastrato'. È un bravo ragazzo", aveva raccontato durante lo speciale HBO Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts. "È un tipo tosto. Avrei voluto avere il quadro completo. Scoprivamo tutto libro per libro".

Ma c'è anche un lato più personale nella connessione con la saga. In un'intervista del 2023 a The Drew Barrymore Show, l'attore aveva ammesso: "Vi dirò una cosa, Batman e Harry Potter mi hanno davvero salvato. Mi hanno permesso di fare il minimo sforzo per il massimo guadagno, e stare a casa con i miei figli".

Ironico, disilluso, ma profondamente grato: Gary Oldman è il perfetto esempio di come anche i maghi più oscuri possano trovare un po' di luce inaspettata... magari proprio tra le fila dei Tassorosso.