Harry Potter, Timothy Spall: "Ecco la mia scena preferita nel ruolo di Peter Minus"

La star inglese ha svelato quale sequenza della saga tratta dai libri di J.K. Rowling è quella che preferisce nei panni del perfido Codaliscia.

Timothy Spall è uno degli attori britannici più apprezzati e per il grande pubblico è il volto soprattutto di Peter Minus, uno dei villain della saga cinematografica di Harry Potter, tratta dalle oper della scrittrice J.K. Rowling.

In una recente intervista, Spall ha svelato la sequenza preferita tra quelle girate nei panni del traditore Codaliscia, uno degli ex amici dei genitori di Harry, colui che li tradì in favore di Lord Voldemort.

La scena di Harry Potter preferita da Timothy Spall

In esclusiva per People prima della première di Goodbye June, Timothy Spall: "Peter è un personaggio debole che vuole sopravvivere. Voglio dire, alla fine non ci riesce, vero?" chiede Spall.

Timothy Spall al Festival di Berlino

"Ma è lassù tra i momenti migliori: cucinare Lord Voldemort in una pentola come uno stufato e portarselo in giro come un piccolo, ripugnante neonato bollente è stato uno dei miei momenti preferiti in qualsiasi film" ha confessato l'attore, riferendosi alla scena iconica del capitolo del 2005, Harry Potter e il calice di fuoco, quando Codaliscia aiutò l'Oscuro Signore a completare la propria resurrezione.

Il motivo della malvagità di Peter Minus secondo Timothy Spall

Peter Minus era una persona malvagia anche perché debole, fragile e vulnerabile: "Quella reazione si manifesta come un male spregevole e per me è una cosa molto interessante. E in realtà è piuttosto indicativa di molto male in generale".

Timothy Spall prosegue: "Le persone malvagie tendono a essere incasinate e gran parte del male è spesso un meccanismo di difesa o di sopravvivenza". In attesa di vedeere la nuova serie tv su Harry Potter, l'attore non ha alcun consiglio da dare al nuovo cast: "Beh, non lo so. Non ho mai dato consigli agli attori" ha spiegato Spall "Tutti gli attori devono rendere il ruolo proprio. E c'è una scrittura così buona, personaggi così validi, classici. Puoi farlo in tanti modi diversi quanti vuoi".