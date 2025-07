Harry Potter, la nuova serie potrebbe svelare molti dettagli su Sirius che i film non hanno mostrato

L'imminente remake HBO di Harry Potter potrebbe finalmente riportare in vita una scena cruciale mai adattata al cinema: la fuga di Sirius Black da Azkaban. Grazie alla maggiore durata del formato televisivo, la serie potrà colmare i vuoti lasciati dai film, restituendo al pubblico verità dimenticate e dettagli fondamentali della storia del padrino di Harry.

Col nuovo Harry Potter, il racconto dimenticato di Sirius

Tra le pagine di Harry Potter e il prigioniero di Azkaban si nasconde un momento tanto rivelatore quanto trascurato: la fuga di Sirius Black dal carcere più temuto del mondo magico. Una scena che, nei film, non ha mai trovato spazio. Mentre sul grande schermo ci si limitava a etichettarlo come il primo evaso di Azkaban, nei libri Sirius offre una confessione dettagliata su come sia riuscito a compiere quell'impresa impossibile: "Il Ministero non sapeva che fossi un Animagus. I Dissennatori non riescono a percepire gli animali come fanno con gli esseri umani. Ero troppo debole per trasformarmi per anni, ma quando ho visto Peter sul Giornale del Profeta... ho ritrovato le forze".

Una scena di Harry Potter e il prigioniero di Azkaban

Ora, con il reboot firmato HBO in arrivo nel 2026, tutto cambia. Grazie al formato seriale - una stagione per ciascun libro - lo spazio narrativo raddoppia, e la serie ha finalmente l'occasione di inserire ciò che prima era stato sacrificato in nome del minutaggio. Per Il prigioniero di Azkaban, terzo romanzo della saga, questo potrebbe significare dedicare un intero episodio alla prospettiva di Sirius: dall'arresto ingiusto al periodo in cella, fino al ritorno alla libertà e alla caccia a Peter Minus. Un racconto che non ha solo valore narrativo, ma anche emotivo, capace di illuminare un personaggio troppo spesso frainteso.

La pellicola di Alfonso Cuarón - per quanto visivamente ispirata - ha segnato una svolta nella saga cinematografica: con l'inizio delle trame più complesse, sono aumentate anche le omissioni. Chi ha visto solo i film spesso non conosce i legami profondi tra Sirius, James Potter e gli altri Marauders, né ha mai compreso il vero motivo per cui si erano trasformati in Animagus. Elementi centrali che danno senso all'intera mitologia della saga, e che finora sono rimasti confinati alla pagina scritta.

Il remake HBO, con la sua promessa di fedeltà e profondità, potrebbe finalmente sanare questo buco narrativo e offrire ai non lettori la versione completa dei fatti. Un rewind che non solo rilegge la storia, ma riscatta un personaggio-chiave restituendogli tutto il peso, il dolore e la dignità che merita.