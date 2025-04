Harry Potter e il calice di fuoco: i fan divisi su una scena (e no, non è quella che immaginate)

Gli adattamenti cinematografici di Harry Potter sono tanto criticati dai fan quanto amati. Ne è un esempio questa scena de Il calice di fuoco, che divide il pubblico per un dettaglio, secondo alcuni importante, che nel film non compare.

I film di Harry Potter continuano a suscitare passione e polemiche tra i fan, e l'adattamento cinematografico di Il Calice di Fuoco non fa eccezione. Nonostante il grande affetto per la saga, molti lettori sono rimasti delusi dall'eliminazione di una scena fondamentale del libro: ecco quale.

La scena che divide il pubblico di Harry Potter

Durante la Quidditch World Cup, sebbene presentata brevemente all'inizio del film, c'è una scena che viene interrotta bruscamente con una conversazione tra i Weasley all'interno di una tenda. Un fan della seria ha commentato su Reddit: "Durante il Quidditch World Cup, quando il PM annuncia le partite, ho pensato: 'Amo quella parte del libro. Questa scena è davvero fantastica.' Poi il film passa a mostrare i Weasley che parlano del gioco. Il regista ha creato un'enorme sequenza d'apertura per l'evento per poi lasciare lo spettatore a bocca asciutta. Questo può essere interpretato solo come uno scherzo di cattivo gusto, nonostante il budget non fosse un problema."

Un momento di Harry Potter e il calice di fuoco

Questa scelta, tra le tante modifiche apportate per condensare la complessità del mondo magico in un tempo limitato, ha diviso profondamente il pubblico. Se da un lato la necessità di adattare una serie di sette volumi in un film porta inevitabilmente a tagli e rielaborazioni, dall'altro il taglio di momenti così emblematici sembra aver intaccato l'esperienza dei lettori che hanno vissuto le pagine del libro in prima persona.

Alcune critiche hanno anche sottolineato come, oltre alla scena del Quidditch, siano state eliminate altre trame significative: come la scommessa dei gemelli Weasley, la mancata riscossione di Ludo Bagman, e persino la battaglia di Hermione per i diritti degli elfi domestici. Queste scene contribuivano a rendere la narrazione ricca e articolata.

Con un punteggio di soli 74% su Rotten Tomatoes, Il Calice di Fuoco continua a suscitare dibattiti, evidenziando come le omissioni possano incidere non solo sull'aderenza al materiale originale, ma anche sulla percezione globale di un film tanto amato.