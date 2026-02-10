Harry Potter, David Thewlis non tornerà nel reboot: "A furia di ripeterlo ho la nausea"

L'interprete di Remus Lupin si è stancato di parlare dei film dedicati al celebre maghetto inglese e non ha intenzione di tornare nel reboot seriale.

David Thewlis ne ha abbastanza di Harry Potter. L'attore inglese non ha più voglia di parlare della sua partecipazione ai film ed è nauseato dal quesito ricorrente su un suo possibile ritorno nei panni di Remus Lupin sulla serie in lavorazione per HBO TV.

"Sono troppo vecchio per interpretare il mio personaggio originale, e no, non vorrei rifarlo", ha risposto candidamente alla domanda di ScreenTime su un suo ipotetico ritorno. Poi ha rincarato la dose: "Ne ho abbastanza. Sono stufo di parlarne, sinceramente".

David Thewlis con Daniel Radcliffe in una scena di Harry Potter e il prigioniero di Azkaban, 2004

Chi è Remus Lupin e chi lo interpreterà nella serie HBO su Harry Potter?

Remus Lupin è un licantropo professore di Difesa contro le Arti Oscure a Hogwarts. Il personaggio ha fatto la sua comparsa nel terzo libro della saga di J.K. Rowling. Di conseguenza, anche David Thewlis si è unito alla saga cinematografica di Harry Potter nei panni del Professor Lupin in Harry Potter e il prigioniero di Azkaban del 2004, il terzo film della serie. Lupin entra nella storia come il nuovo professore di Difesa contro le Arti Oscure di Harry (Daniel Radcliffe) e dei suoi compagni di classe. Harry scoprirà che Lupin era anche un caro amico dei suoi defunti genitori. La storia del terzo film ruota principalmente attorno alla rivelazione che Lupin è un lupo mannaro, nonché al suo legame Sirius Black (Gary Oldman).

Thewlis è tornato nei panni di Remus Lupin in Harry Potter e l'Ordine della Fenice del 2007, Harry Potter e il Principe Mezzosangue- del 2009 e nei due capitoli finali di _Harry Potter e i Doni della Morte, usciti nel 2010 e nel 2011. Il personaggio viene ucciso proprio durante il climax de I Doni della Morte - Parte 2.

Il nuovo adattamento dei romanzi di Harry Potter, annunciato nel 2023, è attualmente in lavorazione in varie location inglesi. A interpretare i tre giovani protagonisti, Harry, Ron ed Hermione, sono gli attori bambini Dominic McLaughlin, Alastair Stout e Arabella Stanton. Annunciato anche il cast adulto che vede la presenza di star come John Lithgow nel ruolo di Albus Silente, Janet McTeer in quello di Minerva McGranitt, Nick Frost in quello di Rubeus Hagrid e Papa Essiedu in quello di Severus Piton.

Al momento non è ancora stato annunciato ufficialmente l'attore che interpreterà Remus Lupin il che ha aperto la strada all'ipotesi del possibile ritorno di David Thewlis. Tra gli altri candidati "papabili" secondo i rumor circolati in rete vi sarebbe Andrew Garfield che per adesso non ha né confermato né smentito la voce del suo ingaggio.

Harry Potter dovrebbe debuttare su HBO Max nel 2027, come preannunciato ogni stagione adatterà uno dei sette romanzi di J.K. Rowling.