Harry Potter, i fratelli Phelps rivelano: "Non sapevamo quale Weasley avremmo interpretato"

James e Oliver Phelps hanno interpretato Fred e George Weasley in tutta la saga di Harry Potter, diventando due dei personaggi più amati dal pubblico cinematografico del maghetto, ma solo ora hanno rivelato che fino a poco prima delle riprese non sapevano quale dei due gemelli avrebbero interpretato rispettivamente.

Il 2021 è un anno molto importante per Harry Potter in quanto cade il 20°anniversario del primo film, Harry Potter e la pietra filosofale. Nell'occasione, James e Oliver Phelps hanno rivelato un retroscena sul film. I due fratelli gestiscono insieme un podcast chiamato Normal Not Normal e in uno degli ultimi episodi hanno parlato con Evanna Lynch (Luna Lovegood) svelando un dettaglio a seguito di una diretta domanda della collega che li ha interrogati sui ruoli da loro interpretati, i gemelli Weasley:

"Non sapevamo quale gemello ci sarebbe toccato fino a cinque minuti prima che iniziassero le riprese, non avevamo ancora idea di chi fosse Fred e chi fosse George".

I fratelli Phelps hanno svelato che, subito primo del primo tavolo di lettura per Harry Potter e la pietra filosofale, si sono rivolti al direttore del casting Janet Hirshenson per avere dei chiarimenti e lei ha chiamato in causa J.K. Rowling, il regista Chris Columbus e il produttore David Heyman.

In 20 secondi il gruppo ha deciso chi avrebbe dovuto interpretare Fred e chi George Weasley e l'hanno comunicato ai ragazzi: "Ora ci piace sempre pensare che sia andata così 'Oh, non hai ricevuto il promemoria sull'enorme incontro che abbiamo avuto a Burbank con circa 50 persone in chiamata. Ma col senno di poi, probabilmente Chris, David, o JK Rowling hanno solo pensato... James è Fred"

Vi ricordiamo che il mondo magico di Harry Potter è ancora molto potente, grazie alla saga spin-off Animali Fantastici ancora in corso e alla presunta serie tv su HBO Max dedicata al maghetto, di cui però ancora non si hanno conferme esplicite.