Harry Potter, le foto dei Malfoy riuniti a Broadway scaldano il cuore ai fan della saga

Non solo Harry Potter, ma anche i Malfoy hanno diritto alla loro reunion. Jason Isaacs, che ha interpretato Lucius Malfoy nella saga cinematografica, ha pubblicato su Instagram una foto che lo ritrae insieme a Tom Felton e Aidan Close.

Felton ha recitato nei film di Harry Potter nel ruolo del figlio di Isaacs, Draco Malfoy, e come noto ha ripreso il ruolo a Broadway. Close, infine, interpreta il figlio di Draco, Scorpius Malfoy, nello spettacolo teatrale Harry Potter and the Cursed Child.

"I came. I saw. He conquered", ha scritto Isaacs nella didascalia del suo post. "Avevi delle scarpe giganti da riempire, figliolo, e le hai fatte scoppiare. Hai le palle grandi come uova di struzzo. Sei davvero coraggioso. Sono davvero orgoglioso. Sono davvero felice di esserci stato".

Il ritorno di Tom Felton nei panni di Draco Malfoy

A luglio, Felton ha rivelato la sua intenzione di riprendere il ruolo di Draco Malfoy nello spettacolo teatrale The Cursed Child. Dopo la diffusione della notizia, Isaacs si era affrettato a sostenere il suo ex collega sui social media.

"Non vedo l'ora, ragazzo. Sarò in prima fila con il luccichio negli occhi", aveva scritto Isaacs su Instagram. In seguito aveva aggiunto su X: "Biglietti prenotati per novembre".

Felton ha iniziato la sua stagione a Broadway l'11 novembre e si esibirà per 19 settimane. L'attore aveva dichiarato a Variety sul red carpet dei Tony Awards: "La parte più emozionante è farlo dal vivo. Ci sono voluti più o meno nove mesi per girare un film, mentre questo è tutto più compatto. È stato tutto reimmaginato in un nuovo tipo di storia molto affettuosa. E io posso essere un papà, il che è davvero divertente".

Tre generazioni di Malfoy riunite

Nel suo post di lunedì sera, Felton ha scritto: "Nessuno lo fa come i Malfoy: tre generazioni si incontrano per la prima volta sul palco. Inutile dire che è stato magico... Ti voglio bene papà [Jason Isaacs]. Ti voglio bene figlio [Aidan Close]".

Nel frattempo, nella nuova serie TV di HBO Max su Harry Potter, attualmente in fase di riprese, il ruolo di Draco Malfoy sarà interpretato da Lox Pratt mentre quello del padre Lucius è stato assegnato a Johnny Flynn. Quest'ultimo, a quanto pare, apparirà un po' prima del previsto rispetto alla saga cinematografica.