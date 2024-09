Harry Potter, Tom Felton svela una foto di come sarebbe Draco Malfoy "se fosse stato cresciuto con amore"

Draco Malfoy è ricordato come il villain incompreso di Harry Potter. Presentato come un arrogante ragazzino di 11 anni, è un Serpeverde ricco e ben introdotto che si unisce ai Mangiamorte sia nei film che nei libri di J.K. Rowling.

Sebbene alla fine rinnegherà Voldemort, la sua eredità è quella di un giovane confuso che alla fine si redime troppo tardi. Con la serie televisiva di Harry Potter in arrivo, la storia di Draco sarà presto rappresentata sullo schermo per la seconda volta.

Tom Felton, che ha interpretato Draco nei film della Warner, ricorda sempre con piacere il suo ruolo. Anzi, ha persino immaginato come sarebbe potuto essere il suo personaggio in una realtà alternativa. In un recente post su Instagram, Felton ha mostrato una foto dietro le quinte che rivela una vita migliore per l'incompreso Serpeverde.

L'immagine ritrae un Draco adulto, vestito con abiti neri e raffinati, su uno sfondo in penombra. Draco tiene le mani davanti alla vita e sorride. Sebbene appaia incerto e riservato, sembra felice, in netto contrasto con il Draco crudele e arrogante dei film.

Emma Watson ha definito Tom Felton la sua "anima gemella" nella prefazione del libro di lui

Sotto il controllo oppressivo di Lucius Malfoy, Draco ha vissuto una vita affatto felice. Pur avendo accesso a tutto ciò che il denaro poteva comprare, ha sempre trovato poco amore in una casa dominata dalle ideologie dei Mangiamorte. Per tutta l'infanzia ha dovuto affrontare minacce fisiche per qualsiasi comportamento scorretto e ha sofferto per la totale mancanza di calore da parte del padre.

Narcissa Malfoy amava profondamente suo figlio, ma questo non era sufficiente a guarire il dolore della disapprovazione paterna. Solo dopo che Voldemort minacciò Draco, Lucius se ne allontanò per abbracciare suo figlio e proteggere la sua famiglia.

Dopo la fine di Harry Potter, Draco prese le distanze dall'ideologia paterna. Ha educato suo figlio, Scorpius, a rispettare coloro che lo circondano, indipendentemente dal loro sangue. Se suo padre lo avesse cresciuto allo stesso modo, Draco avrebbe potuto trovare amici in Harry, Hermione e Ron. Invece di essere circondato da crudeli sicofanti e da comandanti Mangiamorte, avrebbe potuto sorridere di più e godersi il tempo trascorso a Hogwarts senza paure e segreti. La foto di Felton rivela una realtà completamente nuova per Draco, che senza dubbio gli sembrerebbe del tutto estranea.