Harry Potter e la pietra filosofale torna al cinema per un'esperienza immersiva in attesa della serie tv

Prima che il reboot televisivo rivoluzioni il franchise, i fan di Harry Potter potranno godere del ritorno al cinema in una versione inedita del primo capitolo della saga, Harry Potter e la pietra filosofale.

In vista del 25° anniversario dell'adattamento del primo libro della serie fantasy di J.K. Rowling, uscito nelle sale nel 2001, Warner Bros. ha rinnovato la partnership con l'operatore di "realtà condivisa" Cosm per realizzare una nuova versione di Harry Potter e la Pietra Filosofale, che riceverà lo stesso trattamento di Matrix e Willy Wonka e la Fabbrica di Cioccolato. I biglietti per questa versione aggiornata saranno in vendita all'inizio del 2026.

Una scena magica di Harry Potter e la pietra filosofale

Che cosa distinguerà questa nuova versione di Harry Potter dalla precedente?

Come rivela Deadline, l'esperienza immersiva che attende il pubblico è stata prodotta in collaborazione con Little Cinema e MakeMake Entertainment ed è possibile grazie alle cupole LED da 27 metri di diametro con una risoluzione superiore a 12K e alla tecnologia cinematografica avanzata di Cosm. La compagnia, che ha attualmente sedi a Los Angeles e Dallas, ne aprirà di nuove a Detroit e Atlanta il prossimo anno per soddisfare la richiesta.

Analogamente ai nuovi modelli espositivi come ScreenX, le proiezioni Cosm avvolgono tutto lo spazio con le immagini del film, non limitandosi solo allo schermo principale, con l'obiettivo di creare un'esperienza più immersiva.

"Cosm sta rivitalizzando l'esperienza cinematografica, trasportando i fan nel mondo dei loro film preferiti e siamo entusiasti di continuare a sviluppare la categoria del cinema esperienziale in collaborazione con Warner Bros Pictures", ha affermato in una nota il CEO di Cosm Jeb Terry.

Scoprite i segreti di Harry Potter e la pietra filosofale in attesa di rivedere al cinema il film diretto da Chris Columbus mentre la produzione della serie reboot prosegue a gonfie vele nel Regno Unito.