Harry Potter, Parvati Patil nella prima immagine con i costumi viola che rivoluzionano Hogwarts

Circola online una nuova foto direttamente dal set della nuova serie tv Harry Potter, e dopo aver dato un primo sguardo a personaggi come la professoressa Hooch, Neville Paciock e Draco Malfoy, ecco la prima immagine di un'altra studentessa di Hogwarts.

Secondo i fan nell'ultima foto diffusa compare anche Parvati Patil, e visto che nei film la sua presenza è particolarmente ridotta, ciò significa che nella serie potrebbe avere maggiore spazio.

I nuovi costumi viola di Hogwarts

Nei libri, Parvati è la migliore amica di Lavanda Brown, con la quale condivide l'interesse per Divinazione. Parvati partecipa al Ballo del Ceppo come compagna di Harry Potter e l'anno successivo si unisce all'Esercito di Silente.

Da segnalare anche il passaggio alle vesti viola, una versione che appare un po' più magica rispetto alle divise nere dei film, forse un tentativo di conferire un tono diverso alla serie rispetto ai lungometraggi.

Tutti i nomi nel cast della serie di Harry Potter

Dominic McLaughlin è stato scelto nel ruolo di Harry Potter, con Arabella Stanton nei panni di Hermione Granger e Alastair Stout in quelli di Ron Weasley.

Ad affiancarli anche Lox Pratt come Draco Malfoy, Rory Wilmot come Neville Paciock, Tristan Harland come Fred Weasley, Gabriel Harland come George Weasley, Ruari Spooner come Percy Weasley, Gracie Cochrane come Ginny Weasley, Leo Earley come Seamus Finnigan, Alessia Leoni come Parvati Patil, Sienna Moosah come Lavanda Brown, Amos Kitson come Dudley Dursley, Elijah Oshin come Dean Thomas, Finn Stephens come Vincent Tiger e William Nash come Gregory Goyle.

Il cast adulto è composto da John Lithgow nel ruolo di Albus Silente, Janet McTeer come Minerva McGranitt, Paapa Essiedu come Severus Piton, Nick Frost come Rubeus Hagrid, Luke Thallon come Quirinus Raptor, Louise Brealey come Madam Rolanda Hooch, Paul Whitehouse come Argus Gazza, Sirine Saba come Pomona Sprite, Richard Durden come Cuthbert Binns, Bríd Brennan come Madam Poppy Sprite e Warwick Davis come Filius Vitious. La serie vedrà anche Katherine Parkinson come Molly Weasley, Johnny Flynn come Lucius Malfoy, Bel Powley come Petunia Dursley, Daniel Rigby come Vernon Dursley, Anton Lesser come Garrick Ollivander, Bertie Carvel come Cornelius Caramell e Leigh Gill come Unci-Unci.