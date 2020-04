Harry Potter e i doni della morte - Parte 2: stasera su Italia 1 l'ultimo film della saga

Harry Potter e i doni della morte - Parte 2 conclude, stasera su Italia 1 alle 21:20, la maratona che Mediaset ha dedicato al maghetto più famoso del mondo nato dalla penna e dalla fantasia di J.K. Rowling.

Diretto nel 2011 da David Yates, Harry Potter e i doni della morte - parte 2, tratto come il precedente dall'ultimo volume della saga letteraria, prende il via quando Harry, Ron ed Hermione organizzano un furto alla Gringott, la banca dei maghi, dove è nascosto uno degli Horcrux rimasti. Benché lo recuperino sono costretti a fuggire, e lo fanno in grande stile, liberando un drago dalle segrete della banca. Ed è in sella al drago che si dirigono ad Hogwarts, pronti a distruggere gli ultimi due Horcrux rimasti e sconfiggere definitivamente Lord Voldemort che radunerà nella scuola tutto il suo esercito scontrandosi contro gli studenti e l'Ordine della fenice. La battaglia finale ha così inizio, portando con se i caduti e le straordinarie rivelazioni conclusive, per culminare con il duello definitivo fra il ragazzo che è sopravvissuto e il signore oscuro. Nessuno dei due può vivere se l'altro sopravvive.

