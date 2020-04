Twilight, su Italia 1 la saga completa dopo Harry Potter: ecco quando

Su Italia 1 arriva la saga completa di Twilight, a partire da venerdì 10 aprile, subito dopo quella di Harry Potter, che ha tenuto compagnia agli spettatori per un mese, e che si concluderà stasera.

Mediaset, dunque, punta a un pubblico piuttosto giovane per veder salire lo share in un momento in cui molti dei programmi di punta delle varie reti (come Le Iene) non sono ancora ripartiti. Nel corso delle quattro settimane appena trascorse la saga di Harry Potter ha fatto sempre registrare ottimi risultati, con punte vicine ai 5 milioni di spettatori (e non ci si aspetta nulla di meno per il capitolo conclusivo che andrà in onda stasera su Italia 1 alle 21:20). Così, dopo quella del maghetto più famoso al mondo e quella dei Pirati dei Caraibi iniziata la scorsa settimana su Canale 5, è in arrivo anche la saga di Twilight che porterà licantropi e vampiri a popolare il venerdì di Italia 1, come ha annunciato il primo spot andato in onda ieri sera, a sorpresa, durante la pausa pubblicitaria di Harry Potter e i doni della morte - Parte 1.

Al momento la rete non ha comunicato un calendario ufficiale ma, salvo variazioni improvvise di palinsesto, i 5 film che compongono la Twilight Saga - Twilight, The Twilight Saga: New Moon, The Twilight Saga: Eclipse, The Twilight Saga: Breaking Dawn - Parte 1, The Twilight Saga: Breaking Dawn - Parte 2 - dovrebbero andare in onda il venerdì in prima serata per le prossime 5 settimane, dunque fino all'8 maggio.