Harry Potter: il bagno cinematografico più costoso è quello di Hogwarts

Harry Potter ha incantato tante generazioni, con la sua storia e i suoi otto film girati in location mozzafiato, ma quello che non sapete è che i bagni di Hogwarts sono tra i più costosi del settore cinematografico e valgono migliaia di sterline.

Tom Felton e Daniel Radcliffe in una scena del film Harry Potter e la Pietra Filosofale

È stato, infatti condotto un recente studio di Victorian Plumbing, un rivenditore di bagni online nel Regno Unito, che ha esaminato i costi di costruzione dei bagni di famosi set televisivi e cinematografici. Quello che è emerso dalla ricerca indica che Hogwarts ha avuto uno dei bagni più costosi della storia del cinema. Ecco cosa afferma lo studio:

Una scena di Harry Potter e la pietra filosofale

"Victorian Plumbing, un importante rivenditore di bagni online con sede nel Regno Unito, ha analizzato alcuni dei bagni più famosi del cinema e della televisione e ha calcolato il prezzo per replicarli a casa. Non sorprende che il bagno più costoso della lista sia Harry Potter, il bagno di Grifondoro, per un totale di £ 6.096,74 ($ 7.130,75)."

Un bagno davvero di lusso quello di Harry Potter che è stato confrontato con altri bagni famosi, da quello dei Simpsons fino a quello di Pretty Woman. Non possiamo dimenticare che, in fondo, i bagni hanno avuto un ruolo importante per tutta la saga di Harry Potter.

Harry Potter: le 10 scene adattate peggio da libri a film

Già da subito Harry, Hermione e Ron affrontano il troll in Harry Potter e la pietra filosofale proprio in bagno, poi ottengono l'assistenza di Mirtilla Malcontenta In Harry Potter e la camera dei segreti e uno dei duelli più belli tra Harry e Draco Malfoy avviene proprio in bagno, inHarry Potter e il principe mezzosangue.

Peccato però che costi una fortuna riprodurlo in casa propria, altrimenti avremo tutti un posto magico dove creare pozioni e vivere un po' come a Hogwarts.