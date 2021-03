Harry Potter, all'asta la lettera di Hogwarts e la targa della macchina volante

Quest'anno la saga di Harry Potter compie 20 anni e per festeggiare, verranno messi all'asta alcuni oggetti esclusivi del set, come la lettera di Hogwarts ricevuta da Harry e la targa della macchina volante dei Weasley.

Per celebrare il 20° anniversario dei film di Harry Potter, quest'anno la Julien's Auctions offrirà all'asta una bella collezione di oggetti iconici della serie, tra cui la lettera di Hogwarts e la targa della macchina volante della famiglia Weasley.

Una foto promo piccolo Harry Potter (Daniel Radcliffe)per il film Harry Potter e la Pietra Filosofale

Il mondo di Harry Potter è di certo ricco di oggetti di scena che qualsiasi fan della serie desidererebbe comprare: dalle bacchette al calice di fuoco, dalla GiraTempo al mantello dell'invisibilità fino alla mappa del Malandrino. Se siete tra coloro che vorrebbero uno di questi oggetti originali, sappiate che il 29 Aprile Julien's Auctions offrirà a tutti un'asta online.

Visto che quest'anno ricorre anche il 20° anniversario dall'uscita del primo film, l'asta sarà particolarmente ricca di esclusive: tra le proposte ci sarà una bacchetta di Harry Potter impugnata proprio da Daniel Radcliffe in una celebre scena del quarto capitolo. Ma non sarà l'unica bacchetta messa all'asta, ce ne sarà una anche del Professor Piton. Fortunatamente, pare proprio che Radcliffe non si sia tenuto proprio tutte le bacchette viste al cinema.

Poi verranno vendute anche la targa e il distintivo della macchina volante della famiglia Wesley, la Ford Anglia, e anche l'autentica lettera di Hogwarts che Harry riceve ancora nel primo capitolo della saga, con tanto di sigillo di cera.

La casa d'aste sostiene che ci saranno anche altri oggetti di scena, ma al momento non ha rivelato né quali saranno né i prezzi di partenza.

Per poter partecipare all'asta online, è necessario registrarsi con largo anticipo su JuliensLive.com, per evitare di intasare la linea: per fare offerte, basterà accedere all'account che avrete registrato, oppure potrete farle anche tramite l'app o al telefono.

È possibile seguire l'evento anche senza partecipare, sempre tramite il sito e live in tempo reale su JuliensLive.com.