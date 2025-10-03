Cillian Murphy svela perché non interpreterà Voldemort nella serie di Harry Potter

Cillian Murphy ha spiegato il motivo per cui non interpreterà Voldermort nella nuova serie tratta dai romanzi di Harry Potter scritti da J.K. Rowling.

L'attore premio Oscar è stato a lungo indicato come uno dei possibili interpreti dell'iconico villain, tuttavia le ipotesi (e le speranze) dei fan non si sono mai concretizzate.

Perché Cillian non sarà il villain

Rispondendo alle domande di Variety, Cillian Murphy ha ora smentito le teorie che sia coinvolto nel progetto targato HBO. Parlando della possibilità di interpretare Voldemort, l'attore ha dichiarato: "No, no, no. Sarebbe davvero difficile farlo dopo Ralph Fiennes".

La star del cinema, recentemente protagonista del film Steve (di cui potete leggere la nostra recensione), ha ribadito che la sua risposta non è un modo per mantenere il segreto: "No, non faccio questo tipo di giochi!".

Murphy, durante la sua intervista al magazine americano, ha inoltre mantenuto il segreto riguardante il suo coinvolgimento in 28 Anni Dopo: Il Tempio delle Ossa: "Non posso svelare nulla. Ma dirò che penso che Nia DaCosta abbia realizzato un film straordinario, e si tratta di un accompagnamento fantastico al film di Danny. Sono presente solo in una piccola parte, ma ne sono davvero orgoglioso".

Chi interpreterà Voldemort nella serie?

Attualmente la produzione dello show che porterà sul piccolo schermo la saga magica non ha svelato chi avrà la parte di Voldemort negli episodi. Alcune indiscrezioni emerse nelle ultime settimane, inoltre, sostengono che alle audizioni per il ruolo abbiano partecipato anche delle donne, lasciando quindi totalmente in sospeso l'identità di chi verrà scelto.

L'eventuale cambiamento, che sulla carta potrebbe apparire improbabile, potrebbe tuttavia essere accolto in modo negativo dai fan di Harry Potter, considerando che si attendono un adattamento fedele alla storia originale raccontata tra le pagine.