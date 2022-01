Harry Potter: Daniel Radcliffe ricorda il bacio tra Rupert Grint ed Emma Watson

Baciarsi tra amici sullo schermo può essere un'attività estremamente complessa. Se gli amici in questione sono Rupert Grint ed Emma Watson, la complessità aumenta vertiginosamente. A rivelarlo è stato la star di Harry Potter Daniel Radcliffe durante Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts, speciale reunion a 20 anni di distanza dalla distribuzione al cinema di Harry Potter e la Pietra Filosofale.

Nel corso della reunion, Daniel Radcliffe ha rivelato di essersi comportato in modo stupido durante le riprese della scena del bacio tra Emma Watson e Rupert Grint in Harry Potter e i Doni della Morte: Parte 2. L'attore ha confessato tale fatto durante Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts, dopo che il volto di Hermione Granger ha definito il suo comportamento "la cosa più terribile" che lei e l'interprete di Ron Weasley abbiano mai affrontato a livello professionale.

Emma Watson ha dichiarato: "Doveva essere un momento drammatico ma io e Rupert continuavamo a ridere! Temevo che non saremmo riusciti a farcela, vista la situazione!". Daniel Radcliffe è intervenuto: "Il mio intervento ha peggiorato tutto. Lo ammetto, mi sono comportato da cazzone. Il mio pensiero era quello di venire sul set e fissarvi mentre vi baciavate!".

Emma Watson ha proseguito: "In quel momento tutti volevano stare sul set per poter dire: 'Andrà bene, ragazzi! Sarà un bel momento!'. Sapevo che dovevo essere io a fare il primo passo. Mi sembrava così sbagliato perché io, Rupert e Dan eravamo come fratelli! Tutti e tre ci siamo sentiti davvero coinvolti". Infine, a intervenire nella conversazione è stato anche Rupert Grint, che ha rivelato: "Io stavo per svenire. Ricordo solo il tuo viso che si avvicinava sempre di più!".

