Harry Potter, John Lithgow sul ruolo di Silente: "Sono americano, ma sono stato bravo a fare Churchill"

Se i fan di Harry Potter possono sospendere l'incredulità per consentire mantelli dell'invisibilità, auto volanti e orologi da taschino che viaggiano nel tempo, John Lithgow spera che possano accettare il suo casting.

Dopo essere stato scelto per il ruolo di Albus Silente, nella serie HBO della saga creata dai romanzi di J.K. Rowling, il candidato a 2 premi Oscar ha ammesso di essere molto eccitato e molto intimidito dal ruolo che in precedenza fu interpretato sullo schermo da Richard Harris, Michael Gambon e Jude Law.

Harry Potter, John Lithgow sul suo ruolo di Silente nella serie

John Lithgow non ci sta e ci tiene a sottolineare il grande rispetto che ha per i suoi predecessori e soprattutto del personaggio che impersonerà: "Seguirò il grande Michael Gambon. Non sono un inglese, anche se ne ho interpretato uno in TV", ha detto al The One Show della BBC. "Ricordo a tutti che ho interpretato Winston Churchill in The Crown e me la sono cavata benissimo".

Lithgow ha aggiunto: "Ma sì, voglio dire, è un'emozione enorme. Ma so che molte persone sono rimaste sconcertate dal fatto che un americano sia stato ingaggiato per interpretare il mago inglese per eccellenza. Ma farò del mio meglio".

Oltre a Lithgow nel ruolo di Silente nella prossima serie Max della scrittrice e showrunner Francesca Gardiner, a lui si aggiungeranno Janet McTeer nel ruolo di Minerva McGonagall, Paapa Essiedu nel ruolo di Severus Piton, Nick Frost nel ruolo di Rubeus Hagrid, Luke Thallon nel ruolo di Quirinus Quirrell e Paul Whitehouse nel ruolo di Argus Filch.

Harris ha interpretato il ruolo di Silente in Harry Potter e la Pietra Filosofale(2001) e La Camera dei Segreti (2002), in seguito l'attore è morto all'età di 72 anni nel 2002. Gambon ha preso il suo ruolo in Harry Potter e il prigioniero di Azkaban (2004), Il calice di fuoco (2005), L'Ordine della Fenice (2007), Il principe mezzosangue (2009), I doni della morte - Parte 1 (2010) e I doni della morte - Parte 2 (2011). Law ha interpretato una versione più giovane del preside di Hogwarts in Animali Fantastici: I crimini di Grindelwald (2018) e I segreti di Silente (2022).

Vedremo come Lithgow si approccerà al ruolo del Preside di Hogwarts, ma è stata la scelta più azzeccata, anche se di origini americane, in quanto le sue qualità attoriali non si discutono.