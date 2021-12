Harry Potter: Daniel Radcliffe scrisse una lettera d'amore a Helena Bonham Carter

Durante le riprese di Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts, Daniel Radcliffe ha rivelato di avere avuto una cotta per Helena Bonham Carter e di averle persino scritto una lettera.

L'uscita mondiale di Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts è sempre più vicina. Nel corso delle riprese della reunion di Harry Potter, Daniel Radcliffe ha rivelato di avere avuto una cotta per Helena Bonham Carter - interprete della celebre Bellatrix Lestrange - e di aver desiderato di essere nato prima.

Come riportato da PEOPLE, Daniel Radcliffe ha persino scritto una lettera per Helena Bonham Carter. Nel corso delle riprese di Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts, l'attore che ha impersonato il maghetto più famoso di tutti i tempi ha letto la missiva, che recitava: "Cara HBC, è stato un onore poter essere una tua co-star e sottobicchiere... Nel senso che finivo puntualmente per tenere il tuo caffè sulla mia mano".

A questo punto, Helena Bonham Carter ha spinto Daniel Radcliffe a continuare. L'interprete ha continuato a leggere: "Io ti amo. Mi sarebbe piaciuto essere nato circa 10 anni prima in modo tale da poter avere una possibilità con te! Continua a essere sempre così cool! Grazie mille, ti mando tutto il mio affetto!".

Oltre a questa rivelazione, Radcliffe ha anche ammesso che buona parte delle sue fidanzatine e dei primi baci dati risalgono proprio ai tempi delle riprese di Harry Potter. L'attore ha continuato a raccontare: "Tutta la mia vita è connessa a Harry Potter. Il mio primo bacio l'ho dato a qualcuno qui presente. Anche le mie prime fidanzatine sono qui. Insomma, Harry è stata una vera e propria spirale cui sono ancora attorcigliato".

Sebbene Daniel Radcliffe non abbia esplicitato alcun nome, sembrerebbe che molti membri del cast di Harry Potter abbiano frequentato la piccola star, in modo particolare durante le riprese di Harry Potter e il Calice di Fuoco, definito dall'attore come il suo "picco ormonale".

Matthew Lewis ha rivelato: "C'erano tantissime cotte e le persone si prendevano e si mollavano proprio come si fa a scuola. L'ambiente era esattamente lo stesso... Eppure noi ci trovavamo a fare lezione di Difesa contro le Arti Oscure!". Radcliffe ha raccontato che chiedeva consigli a Emma Watson su come rispondere alle sue fidanzate.

Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts sarà disponibile su HBO Max a partire dal prossimo 1 gennaio! Siete pronti a tornare nella scuola di magia e stregoneria più celebre di tutti i tempi?