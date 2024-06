Harry Potter, l'attore di Neville sulla possibilità di apparire nella serie

Matthew Lewis, l'attore di Neville Paciock in Harry Potter, ha sottolineato che non ha alcuna fretta di tornare nel mondo magico, ma c'è un aspetto che potrebbe convincerlo a partecipare nella serie televisiva di HBO e Warner Bros dedicata ad Hogwarts.

L'attore ha recentemente parlato con la rivista People dell'idea di riprendere il suo personaggio per il reboot di Max. Un'idea che farà appassionare diversi fan, visto che anche altri membri del cast della saga originale si sono detti aperti a questa possibilità anche solo per un cameo.

Harry Potter: l'attore di Neville sarà nella serie reboot?

Matthew Lewis ha inizialmente specificato la nascita della sua passione per questo lavoro:

"Il motivo per cui ho iniziato a fare questo lavoro è che ho una capacità di attenzione molto ridotta. Sono incapace di dedicarmi a qualcosa per un periodo di tempo prolungato. Ho avuto moltissimi hobby e passioni nel corso degli anni. Non ne ho nemmeno una che continuo a praticare. Mi innamoro follemente delle cose e poi me ne dimentico quasi subito".

Tuttavia, se qualcuno della nuova serie di Harry Potter dovesse chiedergli di tornare, ha detto che potrebbe pensarci.

"Non è una cosa della quale mi sto interessando e non è neanche nei miei piani futuri. Però, se qualcuno dovesse chiedermi di partecipare, certo che l'idea non mi dispiacerebbe. Sarei molto interessato a vedere Neville da adulto in un'atmosfera completamente diversa. Potrebbe essere interessante e lo prenderei in considerazione".

Neville (Matthew Lewis) in Harry Potter e i doni della morte parte 2

Warner Bros. Discovery ha precedentemente dichiarato che il reboot di Harry Potter dovrebbe durare 10 anni, con stagioni basate su tutti i libri della controversa autrice J.K. Rowling. La prima stagione dovrebbe debuttare su Max nel 2026.