Halloween, un uomo vestito da Mike Myers è stato arrestato in Texas durante l'uragano Nicholas

Un avvocato vestito come Mike Myers, il killer di Halloween, è stato arrestato in una spiaggia di Galveston, in Texas.

Michael Myers, il killer di Halloween, è stato avvistato in una spiaggia di Galveston, ma si trattava solo di un avvocato che aveva indossato un costume ispirato ai film horror con star Jamie Lee Curtis.

Un video apparso online mostra l'uomo mentre viene arrestato e non oppone alcuna resistenza agli agenti intervenuti dopo la segnalazione di alcuni cittadini.

L'incidente è avvenuto negli Stati Uniti il 13 settembre, durante l'uragano topicale Nicholas, quando l'avvocato Mark Metzger è stato immortalato mentre passeggiava lungo la spiaggia di Galveston, in Texas, vestito come Michael Myers nel film cult Halloween - La notte delle streghe, del 1978.

L'uomo, da tempo, è abituato a fare scherzi durante le giornate in cui il meteo crea problemi in città e ha sostenuto che il suo obiettivo è quello di suscitare una risata ed eliminare un po' di negatività nelle ore all'insegna della tensione e delle preoccupazioni.

Alcune persone hanno trovato l'apparizione del "killer" divertente, altri di cattivo gusto, e qualcuno ha chiamato la polizia che ha arrestato l'uomo e ha controllato che il coltello che aveva in mano e il sangue che appariva sui sui vestiti fossero realmente falsi. La polizia lo ha poi rilasciato e su Facebook Metzger ha scritto: "Penso al 100% a portare un po' di vibrazioni positivi alla cupezza e alla disperazione esistenti là fuori, suscitando qualche risata, sorriso e ristabilendo la nostra fede nell'umanità attraverso l'umorismo".

Halloween Kills, in programmazione nelle sale dal 15 ottobre, mostrerà il ritorno di Michael Myers, interpretato ancora una volta da Nick Castle, e nel cast del nuovo capitolo della saga horror ci saranno Jamie Lee Curtis, Nick Castle, Judy Greer, Anthony Michael Hall, Nancy Stephens, Andi Matichak, Will Patton, Kyle Richards, Nancy Stephens, Robert Longstreet e Charles Cyphers.

Anthony Michael Hall interpreterà Tommy Doyle, apparso per la prima volta nel film originale di Halloween nei panni di uno dei bambini a cui Laurie Strode (Jamie Lee Curtis) faceva da babysitter. La versione adulta del personaggio era stata precedentemente interpretata da Paul Rudd in Halloween 6: La maledizione di Michael Myers, il sesto film della saga originale. Tuttavia, il nuovo universo diretto da David Gordon Green evita quei sequel e riprende la narrazione riallacciandosi direttamente all'originale Halloween, del 1978.

Halloween: i 35 migliori film da vedere