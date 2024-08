Morto Charles Cyphers: fu lo sceriffo Leigh Brackett nella saga di Halloween

Attore caratterista, recitò in svariate serie tv e in diversi film diretti da John Carpenter.

Charles Cyphers, conosciuto principalmente per il ruolo dello sceriffo Leigh Brackett nel franchise di Halloween, è scomparso all'età di 85 anni. A dare l'annuncio della scomparsa dell'attore è stato il manager Chris Roe con un comunicato.

Cyphers era un prolifico caratterista e il suo volto è comparso in decine di produzioni per il grande e il piccolo schermo. Determinante per la sua carriera il sodalizio con John Carpenter, che lo volle nel cast di diversi suoi film.

Difensore della legge

"Con il cuore pesante posso annunciare che il veterano attore di cinema e teatro Charles Cyphers è morto serenamente a causa di una breve malattia a Tucson, Arizona, domenica 4 agosto. La sua famiglia chiede privacy in questo momento. I dettagli su una cerimonia di celebrazione della sua vita saranno annunciati a data e luogo da destinarsi" ha concluso Roe.

Nativo di Niagara Falls, Cyphers interpretò per la prima volta lo sceriffo Leigh Brackett nel primo film di Halloween di John Carpenter nel 1978, al fianco di Jamie Lee Curtis. Riprese il ruolo anche nei successivi Halloween II nel 1981 e Halloween Kills nel 2021, la sua ultima apparizione sullo schermo.

In passato, lavorò con John Carpenter anche nei film Distretto 13: le brigate della morte nel 1976, in cui interpretò un altro difensore della legge, l'ufficiale Starker. La co-star di Cyphers in parecchi film, Nancy Kyes ha rilasciato una dichiarazione a People:"Mi dispiace molto sentire della scomparsa del caro Chuck. Mio amico da molti anni, si poteva sempre contare su di lui per una parola gentile, una buona risata o una grande storia. Quanto ci mancherà".

Formatosi in recitazione e teatro presso l'American Academy of Dramatic Arts e la California State University, Charles Cyphers partecipò a diverse produzioni tv come Charlie's Angels, Radici, The Betty White Show, Barnaby Jones, Starsky & Hutch, Hazzard, Hill Street giorno e notte e Buffy l'ammazzavampiri.