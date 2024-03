Halloween: la serie tv in fase di sviluppo sarà un 'reset creativo'

La saga horror di Halloween sembra destinata ad approdare sul piccolo schermo e la serie tv viene descritta come un reset creativo.

La storia, secondo quanto rivelato da Marc Helwig di Miramax, sarà legata al film cult del 1978.

Lo sviluppo del progetto

Halloween: una scena con l'irriducibile Michael Myers

Il responsabile del settore televisivo di Miramax ha spiegato che stanno lavorando rapidamente allo sviluppo della serie di Halloween: "Si tratta di una grande priorità per noi. Abbiamo avuto molte conversazioni entusiasmanti nei mesi recenti con alcune persone davvero talentuose, e penso che avremo un'idea piuttosto buona di quello che faremo molto presto". Helwig ha aggiunto: "Speriamo di stabilire il team creativo molto presto".

Halloween - Genesi di una notte da incubo

Il legame con il film originale

Attualmente non è stato scelto lo sceneggiatore, tuttavia sembra che si sia già deciso che la storia sarà legata a quella raccontata nel primo capitolo della saga: "La fondazione è il film originale, quello diretto da John Carpenter, i personaggi di quel film, e forse un gruppo di personaggi su cui non ci siamo realmente concentrati molto nelle recenti versioni del film o persino in alcuni dei progetti. Si tratta completamente di un reset creativo e di tornare al film originale, invece che legare la serie agli adattamenti cinematografici più recenti".