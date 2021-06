Halloween Kills: il trailer rivela che Michael Myers sarà senza maschera nel sequel

Blumhouse ha lanciato il primo trailer ufficiale di Halloween Kills. Dopo il successo del reboot Halloween, diretto da David Gordon Green, cresce l'attesa per il primo dei due sequel previsti, che mostrerà un inedito Michael Myers senza maschera.

A far da padrone, tra le fiamme che avevano concluso il primo Halloween, ecco il ritorno di Michael Myers, interpretato ancora una volta da Nick Castle. Nel cast dell'horror Jamie Lee Curtis, Castle, Judy Greer, Anthony Michael Hall, Nancy Stephens, Andi Matichak, Will Patton, Kyle Richards, Nancy Stephens, Robert Longstreet e Charles Cyphers.

Halloween Kills vedrà il ritorno di una nota location, l'Haddonfield Memorial Hospital, nel nuovo canone in cui Anthony Michael Hall interpreterà Tommy Doyle, apparso per la prima volta da bambino nel film originale di Halloween nei panni di uno dei bambini a cui Laurie Strode (Jamie Lee Curtis) faceva da babysitter. La versione adulta del personaggio era stata precedentemente interpretata da Paul Rudd in Halloween 6: La maledizione di Michael Myers, il sesto film della saga originale. Tuttavia, il nuovo universo evita quei sequel, poiché il film del 2018 riprende la narrazione riallacciandosi direttamente all'originale Halloween, del 1978.

Anche l'Infermiera Marion di Nancy Stephens si riaffaccerà nel sequel insieme a Robert Longstreet nei panni di Lonnie Elam, il giovane bullo del film originale, e Kyle Richards nei panni di Lindsey Wallace. Il cineasta e compositore John Carpenter, supervisore della saga, ha composto le musiche del film.

L'uscita di Halloween Kills è fissata per il 15 ottobre.