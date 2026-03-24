Guerrieri, Alessandro Gassman conferma la stagione 2: "Era una scommessa complessa, ma è stato un successo"

Alessandro Gassman celebra il successo di Guerrieri e conferma una seconda stagione. L'attore racconta le difficoltà dell'adattamento dai romanzi di Carofiglio e il legame personale con il personaggio e con Bari, diventata centrale nella serie.

Una scommessa vinta: adattare Carofiglio e conquistare il pubblico

Quando si parla di adattamenti letterari, il rischio è sempre lo stesso: perdere qualcosa per strada. Nel caso di Guerrieri: La regola dell'equilibrio, la sfida era ancora più delicata, perché la scrittura di Gianrico Carofiglio è tutt'altro che immediata. Densa, stratificata, costruita su sfumature più che su azioni.

La locandina di Guerrieri

Lo sa bene Alessandro Gassmann, che ha raccontato con lucidità il percorso della serie durante un incontro al Bif&st di Bari. "Sono felicissimo perché era una scommessa complessa, la scrittura di Gianrico Carofiglio è densa, con tante sfaccettature, non era facile restituirla in una serie televisiva", ha spiegato, sottolineando quanto sia stato necessario operare delle scelte narrative. Scelte che, a suo giudizio, si sono rivelate corrette.

Il risultato, almeno per ora, sembra dargli ragione. La serie ha trovato un equilibrio particolare: è accessibile, ma non superficiale. Popolare, ma non semplificata. Una combinazione rara, che permette di intercettare un pubblico ampio senza tradire la complessità del materiale originale.

Gassman stesso riconosce che il percorso è solo all'inizio: "Possiamo ancora crescere. Questa serie è popolare, ma richiede attenzione e il fatto che abbia fatto grandi numeri fa ben sperare, perché ci permetterà di scavare ancora più a fondo nella scrittura di Gianrico". Un'affermazione che non suona come un punto d'arrivo, ma come una dichiarazione d'intenti.

In questo contesto si inserisce anche il tema del giornalismo, presente nella serie attraverso la collaborazione tra il protagonista Guido Guerrieri e una giornalista. Un elemento che Gassman ha voluto rimarcare con una riflessione più ampia: "La stampa è molto importante, sappiamo che sono tanti gli attacchi alla stampa in questi tempi e mi fa molto piacere che ancora esista una stampa che fa le domande, che vuole libertà". Una frase che collega la fiction alla realtà, ricordando quanto certe storie abbiano radici concrete.

Bari, identità e futuro: perché Guerrieri non è solo una serie

Se il successo ha aperto la strada, la conferma della seconda stagione rappresenta il vero passaggio chiave. Non più una scommessa, ma un progetto destinato a consolidarsi. E in questo percorso, Bari non è solo uno sfondo, ma una presenza viva.

Guerrieri: Gassman sul set

Gassman ha parlato della città con un entusiasmo che va oltre la promozione: "È una città che verrò a trovare spesso, per me è stata una scoperta emozionante, mi sono molto affezionato. Faremo la seconda serie, quindi questo mi lega ancora di più". Parole che restituiscono il senso di un rapporto costruito nel tempo, fatto di esperienza diretta e non di semplice ambientazione.

Allo stesso modo, il legame con il personaggio di Guido Guerrieri appare sempre più profondo. L'attore ha ammesso di riconoscersi in lui, soprattutto con il passare degli anni: "Mi ci riconosco tanto, andando avanti con l'età mi sono scoperto più fragile, mi emoziono di più". Una dichiarazione che sposta il discorso dal piano tecnico a quello umano.

Tra le caratteristiche che sente più vicine, Gassman cita l'introversione, la capacità di ascolto e, soprattutto, una qualità rara: "Se devo trovare un pregio di Guerrieri che mi riconosco è quello di saper chiedere scusa quando sbaglio. Chiedo scusa molto spesso". Un dettaglio che, in un panorama televisivo spesso dominato da personaggi granitici, introduce una dimensione più vulnerabile e autentica.

È forse proprio qui che si gioca il futuro di Guerrieri. Non nella spettacolarità, ma nella capacità di restare umano. Di raccontare personaggi che non sono eroi, ma individui in equilibrio precario, costantemente in dialogo con se stessi. E ora, con una seconda stagione già confermata, quella ricerca può continuare, con più spazio, più profondità e meno paura di osare.