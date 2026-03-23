Guerrieri con Alessandro Gassmann stasera su Rai 1 con la terza puntata: le anticipazioni

Nella giornata in cui molte delle altre reti saranno occupate da speciali per il Referendum Giustizia, Rai 1 ha invece confermato la sua programmazione. Stasera, alle 21:30, andrà in onda la terza puntata di Guerrieri - La regola dell'equilibrio, la serie con Alessandro Gassmann ispirata ai romanzi di Gianrico Carofiglio.

Guerrieri: la trama della penultima puntata

Guerrieri: La regola dell'equilibrio. Alessandro Gassman e Lea Gavino in tribunale

Angelo, barman del Chelsea e pupillo di Nadia, proprietaria del locale che per Guido è diventato una seconda casa, viene accusato di omicidio. La vittima è la sua vicina di casa, la biologa Elena Longo. Angelo si proclama innocente ma gli indizi a suo carico si moltiplicano e si fanno schiaccianti.

Guido accetta il caso anche per la sua amicizia con Nadia, legata ad Angelo da un rapporto fatto di vicinanza e senso di responsabilità, difficile da decifrare dall'esterno. Indagando nella vita della vittima, Guerrieri e la sua squadra metteranno in discussione una verità che appare già scritta. La verità è quella che cerca anche Annapaola, combattuta tra i suoi sentimenti per Corsano e la missione che le ha affidato Guido.

Intanto sul fronte Larocca, l'incidente probatorio segna una vittoria importante per Guerrieri, che smonta la testimonianza del pentito Capodacqua, che accusava il carismatico magistrato di essere un corrotto. Sarà una morte improvvisa a sconvolgere un quadro molto più complesso e torbido di quanto Guido potesse immaginare.

Non solo Alessandro Gassmann: il cast della serie tv

Protagonista della nuova fiction RAI tratta da Gianrico Carofiglio è, come già detto, Alessandro Gassmann, qui nei panni di Guido Guerrieri, avvocato di successo, brillante e profondamente inquieto. Affronta ogni caso come una questione personale, mettendo sempre in discussione regole e certezze: l'empatia è la sua forza, ma anche la sua principale fragilità. Appassionato di boxe, è profondamente nostalgico dell'amore perduto per la moglie Sara, dalla quale si sta separando.

Accanto a lui si muovono Ivana Lotito (Annapaola Doria), Michele Venitucci (Carmelo Tancredi), Anita Caprioli (Nadia Greco) e Antonia Liskova (la nuova vicina di casa Margherita). E ancora: Lea Gavino, Michele Ragno, Stefano Dionisi, Gaetano Bruno, Francesco Colella, Umberto Sardella e Davide Mancini.