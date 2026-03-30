Guerrieri, stasera su Rai 1 l'ultima puntata: anticipazioni del finale (aspettando la nuova stagione)

Dopo aver detto addio a Imma Tataranni, il pubblico di Rai 1 dovrà prepararsi a salutare anche un altro protagonista che, nel giro di poche settimane, è già diventato molto amato. Stasera, alle 21:30, andrà in onda l'ultima puntata di Guerrieri - Le regole dell'equilibrio, la fiction con Alessandro Gassmann tratta dai romanzi di Gianrico Carofiglio.

Guerrieri: come finisce la prima stagione della serie

Alessandro Gassman per le vie di Bari nella fiction Rai

La quarta e ultima puntata di Guerrieri: La regola dell'equilibrio si apre con un caso che tocca Guido in modo particolare perchè riguarda il suo maestro di boxe Quintavalle. L'uomo, con un passato criminale alle spalle, è in attesa da anni di una sentenza della Cassazione per via di una vecchia rapina. Una lentezza, quella giudiziaria, che frustra profondamente Guerrieri, che si trova ora nella condizione di chi può solo aspettare.

Una svolta improvvisa, però, almeno nella vita privata, sembra distogliere in parte Guido da una vicenda che lo fa sentire impotente: nel suo palazzo si è appena trasferita Margherita, violoncellista (interpretata da Antonia Liskova) arrivata a Bari per insegnare nel conservatorio cittadino. Segni particolari: molto affascinante. Oltre ad alcune idiosincrasie, l'avvocato interpretato da Gassmann scoprirà di condividere con lei una sintonia che dopo tanto tempo riaccende in lui il desiderio di una relazione più profonda.

Annapaola intanto è sconvolta dal ritrovamento del cadavere di Stefano Corsano. Profondamente triste e arrabbiata, la detective rischia di spingersi in un territorio troppo pericoloso, ma sa bene che spesso è questo il solo prezzo per la verità.

Solo un arrivederci: Guerrieri tornerà con la seconda stagione

Guerrieri: La regola dell'equilibrio. Alessandro Gassmann e Ivana Lotito tribunale

Tempo di saluti sui canali RAI, come si diceva qualche riga più su, ma per Guido Guerrieri sono solo un arrivederci alla prossima stagione. Come annunciato pochi giorni fa al Bif&st di Bari da Alessandro Gassmann, il suo bel rapporto con la città non è ancora destinato a interrompersi, perchè Guerrieri - La regola dell'equilibrio tornerà per la stagione 2.

Difficile al momento sapere quando andranno in onda sull'ammiraglia RAI i nuovi episodi, ma non è da escludere un ritorno dell'avvocato nato tra le pagine di Gianrico Carofiglio già nell'autunno del 2027.

La Puglia, e in particolare la città di Bari, si confermano così un set privilegiato anche per la prossima stagione TV. Sempre in seno al Bif&st è arrivato anche un altro annuncio attesissimo: quello di Luisa Ranieri e di una nuova, ultima stagione di Lolita Lobosco.

Entrambe serie tv che garantiscono alla RAI un bacino di pubblico considerevole, pur in una platea televisiva sempre più ridotta. Se Le indagini di Lolita Lobosco è difficilmente scesa sotto i 5 milioni di spettatori a puntata, in tre stagioni, anche Guerrieri ha fatto registrare ottimi numeri, attestandosi sempre sui 3,5 milioni di media, garantendo così a Rai 1 la vittoria della prima serata.