Guerrieri torna stasera su Rai 1: le anticipazioni della seconda puntata

Una ventenne scomparsa e una guerra interna alla magistratura terranno Alessandro Gassmann sulla corda nella seconda puntata di Guerrieri, in onda stasera su Rai 1 e in streaming su RaiPlay

Alessandro Gassmann torna stasera su Rai 1 in prima serata con la sua Guerrieri - La regola dell'equilibrio.

Dopo l'ottimo esordio della scorsa settimana, la serie tv liberamente tratta dai romanzi "Ragionevoli dubbi" - "Le perfezioni provvisorie" e "La regola dell'equilibrio" di Gianrico Carofiglio torna oggi con la seconda puntata.

Guerrieri: la trama della puntata del 16 marzo

Guerrieri: La regola dell'equilibrio. Alessandro Gassmann e Ivana Lotito tribunale

Nel nuovo appuntamento, intitolato Le perdizioni provvisorie, sulla scrivania di Guerrieri arriva un fascicolo più adatto a un detective che a un avvocato: Manuela, vent'anni, è scomparsa senza lasciare traccia dopo una festa. Di fronte alla disperazione dei genitori, Guido decide di indagare personalmente.

Con la sua squadra, a cui si aggiungono Consuelo, battagliera praticante, e Toni, bizzarro stagista, Guido scava in una vita solo all'apparenza senza ombre, cercando una risposta al mistero nelle relazioni di Manuela: i genitori, l'ex fidanzato geloso, il datore di lavoro, la coinquilina e la sua migliore amica Caterina, ragazza bella ed enigmatica che lo affiancherà nelle ricerche.

Non sarà facile per Guerrieri portare alla luce il mondo segreto di Manuela e la scioccante verità che si cela dietro la sua scomparsa.

Non meno spinoso per Guido il caso di Piero Larocca, che sembra vittima di una guerra interna alla magistratura per contrastare la sua nomina a presidente del tribunale di Bari. L'indagine condotta da Berardi, intanto, si concentra su un'associazione che potrebbe nascondere un gruppo di potere guidato dal noto imprenditore barese Ghilardi e dal suo braccio destro Stefano Corsano, uno spregiudicato avvocato d'affari coinvolto in una relazione segreta con Annapaola e presunto tramite tra Ghilardi e Larocca.

Da quante puntate è composta Guerrieri - La regola dell'equilibrio?

La miniserie con Alessandro Gassman è composta da 8 episodi da 65 minuti ciascuno che verranno trasmessi due per volta, per un totale di 4 prime serate in compagnia dell'avvocato Guido Guerrieri. Il finale, salvo variazioni di palinsesto, andrà dunque in onda lunedì 30 marzo.

Oltre che in chiaro su Rai 1, in prima visione, a partire da lunedì 9 marzo, Guerrieri sarà disponibile anche in streaming su RaiPlay, in contemporanea alla messa in onda televisiva oppure on demand, disponibile per tutti i 7 giorni successivi nella sezione dedicata alla serie.