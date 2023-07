Guardiani della Galassia Vol. 3, Zoe Saldana aveva in mente un finale diverso per Gamora

L'interprete di Gamora ha parlato del destino del suo personaggio in Guardiani della Galassia Vol. 3, spiegando di aver avuto in mente un finale ben diverso per lei.

Con Guardiani della Galassia Vol. 3 James Gunn ha concluso la sua esperienza con i Marvel Studios, chiudendo anche il cerchio dei suoi personaggi introdotti per la prima volta sul grande schermo nel 2014. Tra questi uno dei più apprezzati dai fan è stata senza ombra di dubbio Gamora, interpretata da Zoe Saldana, che ha dichiarato di aver avuto in mente un finale ben diverso per il suo personaggio.

Nel terzo capitolo dei Guardiani, infatti, Gamora decide di unirsi in pianta stabile al team dei Ravagers dopo aver aiutato Star-Lord e gli altri a combattere l'Alto Evoluzionario. "Si è trattata di una decisione dolcemara. Avrei voluto che in qualche modo Gamora tornasse assieme ai Guardiani, ma alla fine ci ho pensato e forse è stato il destino giusto per lei. In fin dei conti, in qualsiasi multiverso fosse arrivata, avrebbe vissuto la stessa esperienza con Thanos e avrebbe avuto lo stesso senso di colpa e lo stesso trauma" ha dichiarato ai microfoni di The Hollywood Reporter.

L'attrice ha poi aggiunto: "Alla fine ha trovato conforto con i Ravagers e si è sentita più aperta che mai".

Guardiani della Galassia Vol. 3 e altre scene post-credits che (forse) anticipano futuri sequel Marvel

Guardiani della Galassia Vol. 3, quando arriverà su Disney+

Come svelato nei giorni scorsi, il film Marvel sarà disponibile sulla piattaforma di streaming a partire dal 2 agosto.

Nel frattempo Gunn ha anche stuzzicato i fan sulla possibilità di uno spinoff interamente incentrato su Star-Lord, interpretato sempre da Chris Pratt, come già ipotizzato dal messaggio finale del film passato su schermo: "Il leggendario Star-Lord tornerà".