Guardiani della Galassia, James Gunn: 'Lo spinoff su Star-Lord potrebbe presto diventare realtà'

Come è ormai noto a tutti Guardiani della Galassia Vol. 3 ha segnato l'addio di James Gunn alla Marvel, ma questo non significa che i personaggi da lui portati sul grande schermo non continueranno a esistere nell'MCU. Di recente il regista ha stuzzicato i fan sulla possibilità di un film stand-alone interamente dedicato a Star-Lord e con Chris Pratt nuovamente protagonista.

"Cerchiamo sempre di dare a qualcuno un qualcosa di speciale. Io e Chris ne abbiamo parlato a lungo su come sarebbe stato grandioso fare un film sul leggendario Star-Lord. Una storia in cui cerca di adattarsi agli usi e costumi degli abitanti della Terra allo stesso modo in cui qualcun altro si adatterebbe nello spazio. Lo considero un pesce fuor d'acqua, ma è proprio questo il bello. Non vedo l'ora di vederlo" ha dichiarato Gunn durante il commento della versione home video del film.

Le dichiarazioni di Gunn si ricollegano al messaggio apparso dopo i titoli di coda del film: "Il leggendario Star-Lord tornerà". A questo punto la possibilità di uno spinoff diventa sempre più concreta.

Il cameo cancellato di Stan Lee

Sempre nel commento dell'Home Video Gunn ha spiegato di aver pensato a un cameo di Stan Lee prima della sua scomparsa, avvenuta nel 2018. "Avevo realizzato questo personaggio, Lambshank, proprio per lui perchè avevo scritto il film prima della sua morte. Sapevo che stava invecchiando e quindi avevo realizzato un personaggio semplice da animare e per cui mi servisse soltanto la sua voce. Purtroppo Stan è poi scomparso e alla fine ho prestato io la voce a Lambshank"