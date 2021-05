Guardiani della Galassia vol.3: James Gunn ha già completato la colonna sonora

Le riprese di Guardiani della Galassia vol. 3 inizieranno entro la fine dell'anno e la colonna sonora è già stata delineata, nonostante l'uscita nelle sale del film sia prevista dal 5 maggio 2023. A rivelarlo è stato il regista James Gunn rispondendo a una domanda dei fan via Twitter.

Il filmmaker ha infatti risposto a un quesito riguardante la musica scelta per il terzo capitolo delle avventure degli eroi della Marvel, visto che in passato ha spiegato che gira le scene avendo già in mente le canzoni che verranno utilizzate nelle scene dei film.

James Gunn ha scritto, parlando di Guardians of the Galaxy Vol. 3: "La colonna sonora è finita. Le riprese del film inizieranno alla fine dell'anno".

Il terzo episodio del franchise diretto da James Gunn concluderà le avventure di Star-Lord, Gamora, Drax, Rocket, Groot e Nebula. La produzione del sequel avrà inizio nel Regno Unito e le riprese del film, si sposteranno successivamente ad Atlanta, negli Stati Uniti. Al momento, il cast principale del film di Gunn è impegnato con le riprese di Thor: Love and Thunder, i cui eventi saranno ambientati tra Avengers: Endgame e Guardiani della Galassia Vol. 3.

Prima di sbarcare sul set, i personaggi di Guardiani della Galassia Vol. 3 reciteranno in The Guardians of the Galaxy Holiday Special, atteso speciale natalizio che sarà distribuito su Disney+ nel 2022.