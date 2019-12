Guardiani della Galassia Vol. 3: Zac Efron sarà Adam Warlock?

Guardiani della Galassia Vol. 3 potrebbe avere Zac Efron tra i propri protagonisti, secondo alcune indiscrezioni che lo indicherebbero come possibile interprete di Adam Warlock.

La Marvel non ha ancora iniziato il processo di casting, tuttavia alcune fonti vicine alla produzione sostengono che quello della star di Baywatch sia uno dei nomi che stanno venendo considerati per l'importante ruolo nel capitolo conclusivo della trilogia. James Gunn aveva comunque ultimato la sceneggiatura di Guardians of the Galaxy Vol. 3 prima di essere stato licenziato, e poi assunto nuovamente, dalla Disney, quindi non è possibile escludere che lo studio possa aver già iniziato a pensare ai nomi dei possibili nuovi arrivi nel cast, tra cui proprio Zac Efron.

Baywatch: Zac Efron in una scena del film

Il regista non ha in ogni caso confermato la presenza di Adam, nonostante i tanti indizi che farebbero presupporre un suo coinvolgimento nella storia che vorrà portata sul grande schermo al termine dell'impegno di Gunn con The Suicide Squad.

L'attore, prossimamente, sarà invece protagonista di uno show destinato a Quibi, intitolato Killing Zac Efron, che lo vedrà impegnato in un viaggio in location esotiche e alle prese con molte avventure spettacolari.