Zac Efron star dello show "Killing Zac Efron" prodotto per Quibi!

Zac Efron sarà il protagonista di un nuovo show prodotto per Quibi intitolato Killing Zac Efron, che lo porterà in località esotiche e remote.

Zac Efron sarà la star di un nuovo show destinato a Quibi che si intitolerà Killing Zac Efron e mostrerà l'attore trascorrere 21 giorni su un'isola quasi deserta con a disposizione solo una guida e un equipaggiamento essenziale.

La star di Baywatch ha dichiarato: "Ho la tendenza a sentirmi a mio agio nelle circostanze più estreme e vado alla ricerca di opportunità che mi mettano alla prova su ogni livello. Sono entusiasta all'idea di esplorare ogni territorio inesplorato e scoprire cosa mi attende in questa inaspettata avventura!".

Zac Efron sarà inoltre coinvolto come produttore della serie in collaborazione con Jason Barrett, Michael Simkin, Chris Collins e Lydia Tenaglia. La produttrice ha aggiunto: "Siamo eccitati nel poter collaborare con Quibi a questa nuova esperienza mobile per proporre al pubblico un viaggio selvaggio, unico e immersivo nel mondo di Zac mentre viaggia attraverso località remote in cerca di avventure".

La serie Killing Zac Efron, che sarà composta da episodi della durata di pochi minuti, debutterà nel 2020 sulla piattaforma di streaming il cui debutto è previsto per il 6 aprile 2020.