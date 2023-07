Guardiani della Galassia Vol. 3: svelata la data di uscita su Disney+

Dopo il grande successo di critica e pubblico Guardiani della Galassia Vol. 3 si appresta ad arrivare sul piccolo schermo. La pagina Twitter di Disney+ ha infatti annunciato che il film arriverà sulla piattaforma il 2 agosto e sarà disponibile per lo streaming.

Il film ha concluso la trilogia Marvel scritta e diretta da James Gunn, ormai pronto per la sua esperienza alla DC. Nonostante il regista ha affermato di non essere più coinvolto con il futuro dei Guardiani, di recente ha stuzzicato i fan con la possibilità di uno spinoff su Star-Lord.

"Cerchiamo sempre di dare a qualcuno un qualcosa di speciale. Io e Chris ne abbiamo parlato a lungo su come sarebbe stato grandioso fare un film sul leggendario Star-Lord. Una storia in cui cerca di adattarsi agli usi e costumi degli abitanti della Terra allo stesso modo in cui qualcun altro si adatterebbe nello spazio. Lo considero un pesce fuor d'acqua, ma è proprio questo il bello. Non vedo l'ora di vederlo"

Guardiani della Galassia Vol. 3 e altre scene post-credits che (forse) anticipano futuri sequel Marvel

Cancellata una scena "troppo brutale" con Adam Warlock

Tra le numerose scene eliminate dal montaggio finale del film una in particolare ha fatto il giro del web. Si tratta della scena in cui Adam Warlock (Will Poulter) utilizza un linguaggio scurrile nei confronti dei Guardiani: "Non preoccuparti, madre. Ucciderò tutti i tuoi nemici per te. Schiaccerò loro crani, distruggerò i loro cervelli tra le mie mani, urinerò sui loro corpi e farò l'amore tra le loro carcasse".