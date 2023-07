Guardiani della Galassia Vol. 3, rimossa una scena con Adam Warlock per il linguaggio un pò 'brutale' [VIDEO]

In rete è stata pubblicata una scena tagliata di Guardiani della Galassia Vol. 3 che vede Adam Warlock (Will Poulter) utilizzare un linguaggio molto "forte" nei confronti dei suoi avversari.

Tra le grandi new entry di Guardiani della Galassia Vol. 3 una su tutte ha catturato l'attenzione dei fan, ovvero Will Poulter nei panni di Adam Warlock, celebre personaggio dei fumetti Marvel. Nonostante la sua permanenza su schermo sia stata molto limitata, la sua interpretazione ha conquistato tutti, James Gunn compreso.

Nel frattempo è finita in rete una scena tagliata dal montaggio finale, ritenuta troppo "forte" per via del linguaggio utilizzato. Vediamo infatti Adam Warlock pronunciare le seguenti parole: "Non preoccuparti, madre. Ucciderò tutti i tuoi nemici per te. Schiaccerò loro crani, distruggerò i loro cervelli tra le mie mani, urinerò sui loro corpi e farò l'amore tra le loro carcasse".

Adam Warlock è uno dei personaggi più potenti del mondo Marvel e da Gunn è stato addirittura paragonato a Superman. Ma prima di mostrare la sua potenza per il regista era necessario presentarlo come un infante liberato troppo presto dal suo guscio e ignaro di quello che stesse facendo.

Guardiani della Galassia Vol. 3 è un film che difende gli Ultimi (animali compresi)

Cosa riserva il futuro per Adam Warlock nell'MCU?

Dopo quanto visto in una delle scene post-credits del film Adam Warlock tornerà senza dubbio a giocare un ruolo importante nel futuro dell'MCU, ma al momento non si conoscono ancora i progetti in cui sarà coinvolto.

In una passata intervista l'attore aveva così dichiarato: "Non ne ho idea. Ma non vedo l'ora di proseguire con l'evoluzione del personaggio, e spero davvero di avere l'opportunità di poterlo fare".