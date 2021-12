Guardiani della Galassia Vol. 3: una nuova foto di Will Poulter svela il look di Adam Warlock

Will Poulter, condividendo una foto su Twitter, sembra aver svelato il look di Adam Warlock nell'atteso Guardiani della Galassia Vol. 3.

L'attore è intervenuto sui social per sostenere l'organizzazione Alzheimer's Research UK, scrivendo online: "I nostri cervelli sono responsabili di tutto quello che abbiamo ottenuto, provato o sognato. Ed è per questo motivo che credo nell'organizzazione Alzheimer's Research UK e nelle fantastiche menti che lavorano senza pausa per superare la demenza senile grazie alla ricerca".

L'arrivo di Adam Warlock in Guardians of the Galaxy Vol. 3, elemento anticipato da una scena nel secondo capitolo della trilogia ideata da James Gunn, è stato confermato alcuni mesi fa, per la gioia dei fan che attendevano delle anticipazioni riguardanti il casting. A ottobre Will Poulter è entrato ufficialmente a far parte del cast e l'attore ha dichiarato: "Mi sento davvero, davvero fortunato e molto onorato nell'essere accolto all'interno della famiglia Marvel... In particolare in un franchise come Guardiani della Galassia, che ritengo sia incredibilmente creativo e davvero, davvero unico. James Gunn è inoltre qualcuno che ammiro realmente".

Il regista aveva poi mostrato l'attore sul set con una foto scattata all'inizio delle riprese in cui era ritratto accanto a Dave Bautista, Pom Klementieff, Chukwudi Iwuji, Sean Gunn, Chris Pratt, Karen Gillen e Zoe Saldana.

I fan della Marvel dovranno però aspettare ancora a lungo prima di vedere Will in azione nel MCU: il film arriverà nei cinema americani il 5 maggio 2023.

Nel terzo capitolo della storia ci sarà anche la new entry Chukwudi Iwuji che ha ottenuto un ruolo che "quasi tutti gli attori importanti a Hollywood volevano", dettaglio condiviso online senza però che il filmmaker rivelasse l'identità del personaggio.

Per Disney+ verranno realizzati gli speciali I am Groot e Guardians of the Galaxy Holiday Special.