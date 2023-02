Guardiani della Galassia Vol. 3, la sinossi conferma: Rocket sarà in bilico tra la vita e la morte

Una situazione di grave rischio per Rocket anticipata dalla nuova sinossi di Guardiani della Galassia Vol. 3 che vedrà anche l'arrivo di un interesse sentimentale per il personaggio peloso.

Marvel Studios ha diffuso una nuova sinossi di Guardiani della Galassia Vol. 3 in cui viene anticipato che il personaggio di Rocket Racoon si troverà in bilico tra la vita e la morte nel prossimo capitolo del Marvel Cinematic Universe.

Secondo The Direct, la nuova sinossi recita quanto segue: "In Guardiani della Galassia Vol. 3 dei Marvel Studios la nostra amata banda di disadattati si sta sistemando su Knowhere. Ma non passa molto tempo prima che le loro vite vengano sconvolte dagli echi del turbolento passato di Rocket. Peter Quill, ancora sconvolto dalla perdita di Gamora, deve radunare la sua squadra attorno a sé in una pericolosa missione per salvare la vita di Rocket, una missione che, se non completata con successo, potrebbe portare alla fine dei Guardiani come li conosciamo". La precedente sinossi accennava solo alla squadra che "protegge uno di loro". adesso sappiamo che si tratta di Rocket, che è doppiato da Bradley Cooper.

Guardiani della Galassia Vol. 3 introdurrà la fidanzata di Rocket e il suo creatore

Il terzo capitolo della saga dei Guardiani della Galassia introdurrà anche due personaggi chiave che hanno legami importanti con Rocket: Lylla e l'Alto Evoluzionario. La prima è una lontra antropomorfa ex socia e interesse amoroso di Rocket mentre il secondo è uno scienziato, interpretato da Chukwudi Iwuji, specializzato in evoluzione che è il creatore di Rocket. Entrambi i personaggi sono apparsi nel primo trailer del film, diffuso nel dicembre 2022. Sebbene non si sappia quanto spazio avrà Lylla, l'Alto Evoluzionario dovrebbe essere uno dei principali antagonisti del film, minacciando i Guardiani insieme ad Ayesha di Elizabeth Debicki e Adam Warlock di Will Poulter.

L'uscita italiana di Guardiani della Galassia Vol. 3 è prevista per il 3 maggio.