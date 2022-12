Guardiani della Galassia Vol. 3, reunion tra Gamora e Star-Lord in questa nuova foto dal film Marvel

Il terzo e ultimo film sui Guardiani della Galassia sta per approdare al cinema, e in questa nuova foto di scena ritroviamo due dei suoi protagonisti, la Gamora interpretata da Zoe Saldana e lo Star-Lord a cui presta il volto Chris Pratt. Ma come avverrà l'attesa reunion sullo schermo?

La saga Marvel diretta da James Gunn giungerà a conclusione con il suo terzo capitolo, che atterrerà nelle sale assieme all'astronave dei Guardiani a maggio 2023. Ma prima di allora, c'è ancora tanto di cui parlare, e su cui fare teorie e ipotesi.

Il primo trailer di Guardiani della Galassia Vol. 3 ci ha fornito molti spunti, ma ora a tenere banco è una nuova immagine di scena in cui vediamo insieme Gamora e Peter Quill/Star-Lord, sebbene la prima non sia la Gamora che avevamo conosciuto e amato nei precedenti film, bensì la sua variante più giovane che abbiamo invece incontrato in Avengers: Endgame, come ricorda anche CBR.

Come avverrà questo incontro è tutto da scoprire, ma ovviamente i fan sul web hanno già detto la loro. Voi cosa ne pensate? Cosa succederà in Guardiani della Galassia Vol. 3?

Guardiani della Galassia Vol. 3: un addio difficile, ma necessario

Intanto vi ricordiamo che nel cast del film troviamo, tra gli altri, anche Dave Bautista, Vin Diesel, Bradley Cooper, Pom Klementieff, Karen Gillan, Sean Gunn, Chukwudi Iwuji, Michael Rosenbaum, Sylvester Stallone, Elizabeth Debicki e Will Poulter.