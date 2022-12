Guardiani della Galassia Vol. 3: il trailer del capitolo finale della trilogia firmata da James Gunn

Guardiani della Galassia Vol. 3 ha ora un trailer che regala le prime anticipazioni sul capitolo conclusivo della trilogia ideata da James Gunn.

Nel video si assiste a un incidente diplomatico, a Rocket che cerca di scoprire le proprie origini, a delle sequenze in cui appare Gamora, spazio poi a tanta azione, incontri, creature di ogni tipo, Adam Warlock e momenti divertenti.

James Gunn ha scritto e diretto Guardiani della Galassia Vol. 3 e nel cast ci saranno i ritorni di Chris Pratt, Zoe Saldaña, Dave Bautista, Sean Gunn, Karen Gillan, Pom Klementieff, Bradley Cooper, e Vin Diesel. I nuovi arrivi sono invece quelli di Will Poulter, che interpreta Adam Warlock, e Chukwudi Iwuji.

La storia dei personaggi proseguirà dopo lo speciale natalizio che ha debuttato da pochi giorni su Disney+ e che ha regalato, nei momenti finali, una rivelazione che potrebbe diventare molto importante per la storia.

Non proseguite con la lettura se non avete visto il cortometraggio e non volete spoiler !

Nel progetto ambientato nel periodo delle feste Mantis rivela infatti a Star-Lord che probabilmente è sua sorella, suscitando nell'amico una reazione piena di affetto e gioia nonostante il personaggio affidato a Pom Klementieff fosse un po' timoroso nel condividere con lui questo dettaglio.

Nello speciale si vede poi una versione più "adulta" di Groot e i vari protagonisti stringono ancora di più il legame di amicizia che li tiene uniti.

Ecco il poster del film, in uscita nelle sale americane il 5 maggio 2023.